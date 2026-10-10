Kalendarz szkolny 2026. Ile wolnych dni zostało uczniom do końca roku?

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Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostało w tym roku jeszcze kilka przerw od zajęć. Najbliższa przypada już w środę, 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej. Lekcji nie będzie, ale nie oznacza to, że do szkoły można nie przyjść.

W środę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, zwany także „dniem nauczyciela”. Tego dnia uczniowie nie mają lekcji, ale „nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole” - informowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20528, cytowaną przez portal infor.pl.

Placówki muszą prowadzić zajęcia opiekuńcze. Organizowane są np. okolicznościowe uroczystości.

Wszystkich Świętych, 1 listopada, wypada w niedzielę, więc kolejny ustawowo wolny dzień to 11 listopada (środa), gdy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Najdłuższy odpoczynek rozpocznie się przed Bożym Narodzeniem. Zimowa przerwa świąteczna w szkołach potrwa od 23 do 31 grudnia. W jej trakcie przypadają także ustawowo wolne: Wigilia (24 grudnia), pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) oraz drugi dzień świąt (26 grudnia).

W przypadku studentów terminarz zajęć ustala każda uczelnia. Wolne od zajęć przypada jednak w święta ustawowo wolne od pracy, a wiele szkół wyższych wyznacza również przerwę świąteczną. Warto sprawdzić zarządzenie rektora swojej uczelni.

Dodatkowe dni wolne w szkołach – tzw. dni dyrektorskie – zależą od konkretnej placówki. W niektórych zdecydowano się np. dać uczniom wolne 12 i 13 listopada, tworząc tym samym długi weekend.