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Choć właśnie rozpoczynają się upragnione dla wielu wakacje, warto już pomyśleć o pierwszych planach na kolejny rok szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało bowiem kalendarz rok szkolny 2026/2027. Dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli to kluczowy dokument, który pozwala z dużym wyprzedzeniem zaplanować wypoczynek czy przygotowania do egzaminów. Sprawdź, kiedy w nadchodzącym roku będą ferie zimowe i przerwy świąteczne.

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach

Pierwszy dłuższy odpoczynek od nauki czeka młodzież tradycyjnie pod koniec roku kalendarzowego. Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia 2026 roku.

Po powrocie do szkół, uczniowie nie będą musieli długo czekać na kolejną dłuższą pauzę, jaką są ferie. Jak co roku, odbędą się one w różnych terminach w zależności od regionu.

Harmonogram ferii zimowych 2027

Ferie zimowe w 2027 roku odbędą się w trzech dwutygodniowych turach. Jako pierwsi, od 18 do 31 stycznia 2027 roku, odpoczną uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego oraz opolskiego.

Kolejna grupa rozpocznie dni wolne na początku lutego. W terminie od 1 do 14 lutego 2027 roku zimowy relaks zaplanowano dla uczniów zamieszkujących województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie.

Ostatnia tura została wyznaczona na drugą połowę miesiąca, czyli na okres od 15 do 28 lutego 2027 roku. W tym czasie wolne od zajęć lekcyjnych będą mieli uczniowie z województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz małopolskiego.

Wiosenna przerwa świąteczna. Wolne od zajęć w okresie wielkanocnym

Święta wielkanocne w 2027 roku przypadają w następujące dni: 25.03 - Wielki Czwartek, 26.03 - Wielki Piątek, 27.03 - Wielka Sobota, 28.03 - Wielkanoc, 29.03 - Poniedziałek Wielkanocny.

Dlatego też, jak wynika z kalendarza MEN, wiosenna przerwa świąteczna, została wyznaczona na okres od 25 do 30 marca 2027 roku.

Egzaminy i matury 2027. Kiedy CKE poda dokładne daty?

Ważną informacją dla starszych roczników jest harmonogram egzaminów. Terminy matur oraz testu ósmoklasisty nie są jeszcze w pełni, szczegółowo rozpisane w opublikowanym kalendarzu MEN.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, ostateczny harmonogram, obejmujący w swoich ramach także egzamin zawodowy, ogłosi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) w terminie do 20 sierpnia 2026 roku.

Dla abiturientów kluczowy będzie też sam koniec kwietnia - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów zaplanowano na 30 kwietnia 2027 roku. Również wtedy zakończą się zajęcia dla najwyższych klas w szkołach branżowych II stopnia.

Kalendarz ministerstwa dotyczy również osób kształcących się w szkołach dla dorosłych. Zajęcia dydaktyczne zakończą się, w zależności od placówki, 8 stycznia lub 29 stycznia 2027 roku. Z kolei w części z tych placówek zajęcia rozpoczną się już 1 lutego 2027 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2026/2027

Dla zdecydowanej większości szkolnej społeczności najważniejszy moment całego roku nastąpi jednak na samym początku lata. Zakończenie roku szkolnego 2026/2027 zostało oficjalnie przewidziane na 25 czerwca 2027 roku. Wakacje letnie wystartują więc 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2027 roku.