"Ojczyzna, naród, niepodległość to pojęcia, które można rozumieć bardzo prosto, ale nawet w tym prostym rozumieniu stają różnego rodzaju problemy" - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na premierze albumów Instytutu Pamięci Narodowej o twórcach polskiej niepodległości. Jego zdaniem, nawet jeżeli intuicyjnie rozumiemy sens słowa "ojczyzna", to na przestrzeni dziejów było ono rozumiane rozmaicie.

Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki i Beata Mazurek / Paweł Supernak / PAP

Mamy różnego rodzaju sposoby definiowania ojczyzny. Bardzo często padają sformułowania, które odnoszą się do małych ojczyzn, czyli czegoś co jest mniejsze od państwa i czegoś, co przynajmniej w większości przypadków, jest mniejsze od narodu. Mamy także swojego rodzaju konfrontację między ojczyzną - Polską (...), a ojczyzną Europą - tłumaczył Jarosław Kaczyński.



Naród to pojęcie jeszcze bardziej uwikłane w różnego rodzaju spory. Jeśli spojrzeć na współczesność, na ten świat, w którym dzisiaj żyjemy, to jest to pojęcie kwestionowane z bardzo różnych punktów widzenia (...) Przy czym krytyka zwykle wynika z tego, że mamy do czynienia z pewną, na ogół celową operacją, zmierzającą do tego, żeby pojęcie "naród" (...) utożsamiać z pojęciem nacjonalizmu, a pojęcie nacjonalizmu utożsamiać z pojęciem szowinizmu - mówił lider PiS-u. W ten sposób dochodzi do radykalnego niekiedy zakwestionowania samego pojęcia narodu, a w każdym razie właściwości jego stosowania, a także moralnie dodatniej oceny tej wspólnoty, jaką jest naród - ocenił.





Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

Kaczyński podkreśli, naród jest wspólnotą o ogromnym znaczeniu. "Wspólnotą, która zaspakaja dwie niezwykle ważne potrzeby społeczne, potrzeby człowieka, także potrzeby indywidualne. To znaczy potrzebę utożsamienia się z jakąś wspólnotą, a z drugiej strony także potrzebę odróżnienia się. Te dwie potrzeby są łącznie czymś, co buduje świadomość narodową - tłumaczył. Dodał, że świadomość narodowa jest niezbędna człowiekowi, aby odnajdywać się w świecie, by funkcjonować w ramach narodowej wspólnoty, która zaspokaja także wiele innych ludzkich potrzeb. Zdaniem Kaczyńskiego to świadomość narodowa, wraz z instytucją państwa, czynią życie społeczeństwa w ogóle możliwym.



Wreszcie jest pojęcie patriotyzmu, które ogromna część środowisk w naszym kraju (...) przyjmuje pozytywnie - mówił prezes PiS. Zauważył, że brak w Polsce książki ujmującej w sposób syntetyczny, ale jednocześnie pogłębiony problemy relacji ojczyzna-naród-patriotyzm. Może autor takiej książki jest dzisiaj wśród młodych, ale powinna ona kiedyś powstać - ocenił.

Beata Mazurek, Jarosław Kaczyński i Jarosław Szarek / Paweł Supernak / PAP