12 tys. osób - dokładnie tylu miłośników biegania weźmie udział w jubileuszowej edycji Cracovia Półmaratonu Królewskiego. "To rekordowa frekwencja" - zapewniają organizatorzy. W niedzielę na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają spore utrudnienia w związku z biegiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Art Service / PAP

Rekordowa edycja biegu

W niedzielę w stolicy Małopolski odbędzie się 10. Cracovia Półmaraton Królewski. Pakiety startowe wykupiło 12 tysięcy osób, co gwarantuje rekordową frekwencję.



Czekają nas urodziny, a każdy solenizant chciałby, aby na imprezę przyszło jak najwięcej osób. Cieszy, że ponad 30 procent spośród zapisanych to kobiety - powiedziała dyrektorka biegu Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk.

Start zaplanowano o godz. 10.00 na ul. Stanisława Lema. Trasa, na dystansie 21,097 km, będzie prowadziła wzdłuż Bulwarów Wiślanych, przez Podgórze, wokół Błoń i Rynku Głównego, a finisz zaplanowano w Tauron Arenie.



W poprzedniej edycji triumfowali Kenijczyk Erick Leon Ndiema i jego rodaczka Hilda Jelagat Kiptum.



Tradycyjnie rywalizacji półmaratończyków towarzyszyć będzie bieg na 5 km. W tym roku odbędzie się on pod hasłem "Czaniecka Piątka".

Autobusy pojadą inaczej

W związku z biegiem miasto zapowiedziało zmiany w komunikacji miejskiej. Niektóre z ulic zostaną czasowo wyłączone z kursownia autobusów.

Utrudnienia czekają również na pasażerów krakowskich tramwajów.



Ulice czasowo wyłączone z komunikacji autobusowej:

ul. Lema (cała od godz. 0.00 do godz. 18.00)

al. Pokoju - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.30

ul. Ofiar Dąbia od ul. Na Szaniec do al. Pokoju - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.30

ul. Konopnickiej i most Dębnicki w zakresie wschodniej jezdni od ronda Matecznego do ul. Zwierzynieckiej - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.30

al. Krasińskiego - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.30 - w kierunku ronda Matecznego możliwy wyjazd autobusów KMK z al. Focha i ruchu ogólnego z ul. Dunin Wąsowicza



al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Lema do ul. Nowohuckiej - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.00.

Ulice czasowo wyłączone z komunikacji tramwajowej:



al. Pokoju na odcinku rondo Czyżyńskie - pętla Dąbie - od ok. godz. 8.30 do ok. godz. 13.30.

Utrudnienia dla kierowców

Jak informuje reporterka RMF FM Agata Guz, na krakowskich kierowców czekają w niedzielę duże utrudnienia. W związku z budową, a następnie demontażem infrastruktury biegowej zamknięta zostanie ulica Lema w obu kierunkach.



To jednak nie wszystkie zmiany w ruchu. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.



Ulice wyłączone z ruchu:



południowa jezdnia al. Pokoju w kierunku Nowej Huty oraz północna jezdnia al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego

wschodnia jezdnia mostu Kotlarskiego i ul. Kotlarskiej do ronda Grzegórzeckiego

wschodnia łącznica z mostu Kotlarskiego do ul. Zabłocie i ul. Zabłocie do bulwaru Lotników Alianckich

fragment ul. Rollego

ul. Barska do ul. Ludwinowskiej, ul. Ludwinowska



wschodnia jezdnia ul. Konopnickiej i mostu Dębnickiego będzie zamknięta w kierunku centrum

wyjazd z ul. Orawskiej do ul. Konopnickiej możliwy jedynie w stronę ronda Matecznego. Dojazd do ul. Orawskiej tylko i wyłącznie ul. Długosza i ul. Kalwaryjską

wyjazd z ul. Zamkowej i ul. Sandomierskiej będzie możliwy wygrodzonym buspasem pod prąd do ronda Grunwaldzkiego; wyjazd z parkingu przy dawnym Hotelu Forum korytarzem wyjazdowym w stronę ronda Grunwaldzkiego

wschodnia jezdnia al. Krasińskiego zamknięta w kierunku al. 29 Listopada

al. Focha - zamknięta od ul. Kałuży w kierunku al. Krasińskiego, za wyjątkiem autobusów miejskich. Wyjazd z al. Focha ulicami: Kałuży i Dunin-Wąsowicza w kierunku mostu Dębnickiego

ul. Na Błoniach

al. Mickiewicza zamknięta (od ul. Czarnowiejskiej do al. 3 Maja)

wyjazd z ul. Czarnowiejskiej oraz ul. Reymonta do al. Mickiewicza tylko w kierunku placu Inwalidów



al. 3 Maja na odcinku od Alei Trzech Wieszczów do ul. Oleandry



ul. Zwierzyniecka, ul. Powiśle, ul. Podzamcze, ul. Poselska od Plant do Grodzkiej, ul. Grodzka od Poselskiej do ul. św. Idziego, ul. św. Idziego, ul. Bernardyńska



ul. Miedziana

ul. Ofiar Dąbia od ul. Na Szaniec do al. Pokoju - możliwy dojazd do ulic: Na Szaniec i Bajecznej od skrzyżowania ulic: Nowohucka - Stoczniowców

ul. Widok, korytarz wyjazdowy prowadzący al. Pokoju w kierunku ronda Dywizjonu 308









W niedzielę od 8.30 do 14.00 przez most Dębnicki w kierunku centrum pojedziemy tylko jednym pasem. Utrudnienia będą obowiązywać do wtorku rano - powiedział reporterce RMF FM Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zamknięty zostanie również most Retmański.



Cracovia Półmaraton Królewski zakończy kolejną edycję Królewskiej Triady Biegowej organizowanej w stolicy Małopolski, na którą składają się także Cracovia Maraton i Bieg Trzech Kopców.