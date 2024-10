Stary Kleparz, czyli najstarsze targowisko w Krakowie, ma zostać wyremontowane. Ogłoszono przetarg na budowę nowego zadaszenia i zagospodarowanie terenu placu targowego - poinformował Zarząd Inwestycji Miejskich. Powstaną nowe instalacje elektryczne i słaboprądowe, które zasilą stanowiska handlowe, monitoring wizyjny, nagłośnienie, Wi-Fi, a w nowym zadaszeniu znajdą się specjalne otwory na rosnące drzewa.

Krakowski Stary Kleparz zostanie wyremontowany

Obecne zadaszenie jest plastikowe, przepuszcza światło i przecieka. Zamiast niego - jak dowiedziała się reporterka RMF FM Agata Guz - ma pojawić się membrana, czyli lekka, jasna, wodoodporna tkanina przymocowana do stalowej konstrukcji. To jednak nie wszystko. Pojawi się też kostka brukowa, a w miejscu starych stołów handlowych - nowe stanowiska ze stali.

Wystawcy i klienci zgadzają się co do tego, że remont jest potrzebny. Nie wszyscy jednak są przekonani do nowego pomysłu.

Stragany mi się nie podobają, powinny być bardziej krakowskie, bardziej z duszą. Tak jak całe to miejsce - powiedziała reporterce RMF FM Agacie Guz jedna z klientek.

Jak mamy handlować na takich straganach? Według mnie nowe stanowiska będą mniej bezpieczne - dodał sprzedawca.



Wszyscy jednak podkreślają, że zależy im na nowym zadaszeniu i poprawieniu estetyki targowiska.

Marzymy o tym zadaszeniu, czekamy na nie. Obecnie latem bywa tu niezwykle duszno, nie ma żadnego przewiewu. Jak pada, to klientom kapie na głowę. Sami zabezpieczamy tkaninami dach, żeby poprawić komfort klientów - powiedziała RMF FM jedna ze sprzedających.

Musimy zadbać o Stary Kleparz. My, handlujący, spędzamy tu całe życie, a mieszkańcy Krakowa, turyści i goście zza granicy też muszą mieć komfort - dodała inna.

Stary Kleparz bardziej nowoczesny i ekologiczny

Na Starym Kleparzu mają pojawić się też nowe instalacje elektryczne i słaboprądowe, które zasilą stanowiska handlowe, monitoring wizyjny, nagłośnienie i Wi-Fi.

Powstaną również dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 120 tys. litrów. Będą zlokalizowane pod powierzchnią parkingu, po zachodniej stronie targowiska. Wody opadowe będą wykorzystywane do podlewania zieleni na placu targowym.

Co ważne - nie będzie wycinki drzew. W nowym zadaszeniu będą specjalne otwory na istniejące drzewa. Wcześniej na inwestycję uzyskano pozwolenie konserwatorskie.

Firmy mogą składać oferty do końca miesiąca. Remont ma trwać 2,5 roku od momentu podpisania umowy. Prace mają być prowadzone etapami, tak by klienci cały czas mogli korzystać z targowiska.