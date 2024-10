Jak informuje na swojej stronie portal miejski Kraków.pl, od 20 do 22 października na Moście Dębnickim kierowców czekają utrudnienia. Reporter RMF Maxx Przemysław Błaszczyk dowiedział się, że mają one związek z kręceniem w stolicy Małopolski drugiej części filmu "Vinci".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utrudnienia na Moście Dębnickim

Zmiany organizacji ruchu zaczną się już w najbliższą niedzielę i potrwają do wtorku. Obejmą pasy ruchu w kierunku Nowego Kleparza.

Portal Kraków.pl podzielił się poniższym harmonogramem:

Zmiany od niedzieli, 20 października (od godzin popołudniowych, po zakończeniu półmaratonu), do poniedziałku, 21 października (do ok. godz. 6.00):

Zamknięcie połowy szerokości mostu na fragmencie ok. 1/3 długości przeprawy. Ruch pojazdów zostanie skierowany na drugą stronę i będzie się odbywał dwukierunkowo po jednej jezdni. Droga dla rowerów i pieszych będzie otwarta, pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu.

Zmiany w poniedziałek, 21 października (od ok. godz. 6.00 do ok. 19.00):



Zamknięcie jednego skrajnego pasa ruchu na fragmencie ok. 1/3 długości mostu, po stronie wschodniej. Ruch pojazdów w kierunku Nowego Kleparza jednym pasem ruchu, ruch w przeciwnym kierunku bez zmian.

Zmiany od poniedziałku, 21 października (od ok. godz. 19.00), do wtorku, 22 października (do godzin porannych):



Zamknięcie połowy szerokości mostu na fragmencie ok. 1/3 długości przeprawy. Ruch pojazdów zostanie skierowany na drugą stronę i będzie się odbywał dwukierunkowo po jednej jezdni. Droga dla rowerów i pieszych będzie otwarta, pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu.

Zastrzeżono, że mogą wystąpić chwilowe przerwy w ruchu dla pieszych i rowerzystów na bulwarach Rodła i Poleskim, a podane godziny w harmonogramie mogą ulec zmianie.

W Krakowie powstaje druga część "Vinci"

Na stronie Kraków.pl zaznaczono, że niedzielno-wtorkowe utrudnienia na Moście Dębnickim są związane z zajęciem pasa drogowego na wniosek podmiotu prywatnego, który uzyskał na tę okoliczność wszelkie wymagane zgody.

Reporter RMF Maxx Przemysław Błaszczyk dowiedział się nieoficjalnie, że mowa o zdjęciach do kontynuacji kultowego filmu Juliusza Machulskiego "Vinci", którego akcja działa się właśnie w Krakowie.