Nowe ruchome schody przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie znów się zatrzymują. Tym razem chwilowo. "Przyczynami są przeglądy konserwacyjne, działanie czujników bezpieczeństwa, ale i nieuzasadnione włączenia przycisku bezpieczeństwa" - poinformował Zarząd Dróg Miasta.

Wyprodukowane w Chinach nowe schody ruchome działają od połowy września. Na zdjęciu: montaż schodów, maj 2024 / Łukasz Gągulski / PAP

Wyprodukowane w Chinach nowe schody ruchome działają od połowy września. Poprzednie nieczynne były przez prawie sześć lat.

"Schody miały chwile zatrzymania". Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyjaśnia

Nowe schody miały już chwile zatrzymania - co nie umknęło uwadze mieszkańców i mediów. Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyjaśnił, że schody są nieczynne w przypadku przeglądów konserwacyjnych. Najbliższa konserwacja planowana jest na czwartek, 17 października. Nieczynne będą tego dnia od 9:00 do 11:00.



Przedstawiciel producenta schodów będzie prowadził przeglądy konserwacyjne przez najbliższe 60 miesięcy, czyli przez pięć lat, nie rzadziej niż co 30 dni.



Schody samoczynnie zatrzymują się również wtedy, kiedy zadziałają czujniki bezpieczeństwa - chodzi np. o wykrycie niepożądanych elementów, niski poziom czynnika smarującego elementy mechaniczne. W takim przypadku tylko osoby uprawnione mogą je ponownie uruchomić, po uprzednim usunięciu przyczyny blokady.



To także sami podróżni doprowadzają do wstrzymania pracy schodów poprzez nieuzasadnione włączenie przycisku bezpieczeństwa. Również wówczas do pracy przywrócić mogą je uprawnieni pracownicy.

Zadaszone schody za 4 mln zł

Schody firmy Otis mają pięć lat gwarancji. Kosztowały ponad 4 mln złotych. Są zadaszone, ponieważ główną przyczyną awarii poprzednich schodów były warunki atmosferyczne, prowadzące do korozji.



Poprzednie schody ruchome przy Małopolskim Dworcu Autobusowym i niedaleko Dworca Głównego PKP w Krakowie nie działały od listopada 2018 r. Wcześniej wielokrotnie psuły się i funkcjonowały z przerwami.