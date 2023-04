Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych. Założenia zaprezentował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki z szefową MRiPS Marleną Maląg i wiceministrem rodziny Pawłem Wdówikiem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Projekt zakłada m.in., że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

Wśród nowych propozycji dla niepełnosprawnych znalazło się także świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.



Nowe świadczenie jest upodmiotowieniem osoby z niepełnosprawnością, ale także zapewnieniem - tym, którzy dotychczas sprawowali opiekę - możliwości prowadzenia niezależnego życia, często powrotu na rynek pracy, ponieważ to świadczenie całkowicie odblokowuje możliwość pracy przez opiekuna - powiedział wiceminister rodziny Paweł Wdówik.

Trzy progi świadczenia

Przypomniał, że zaproponowano trzy progi świadczenia wpierającego. Pierwszy próg dla osób najbardziej wymagających pomocy - to jest osób, które w skali potrzeby wsparcia uzyskają od 90 do 100 punktów, to jest dwukrotność renty socjalnej - 3 176 zł. Dla osób, które uzyskają między 80 a 90 punktów, to jest 1588 zł, czyli wysokość renty socjalnej. Dla osób między 70 a 80 punktów - to jest połowa renty socjalnej, czyli około 800 zł - poinformował.