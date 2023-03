"Nie kończymy. Zawieszamy protest" - mówią niepełnosprawni i ich opiekunowie, którzy po 19 dniach protestu na sejmowym korytarzu opuszczają dziś budynek parlamentu. Domagają się podniesienia renty socjalnej do wysokości najniższej pensji.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich podczas konferencji prasowej na korytarzu Sejmu w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Nie odpuścimy tego, nie odpuścimy tej renty socjalnej. Jeżeli wejdzie pod obrady ten projekt i PiS go zamrozi, to automatycznie ten protest będzie odwieszony - zapowiada posłanka KO Iwona Hartwich.

Przez 19 dni patrzyła na nas cała Polska. Osoby niepełnosprawne są na szarym końcu łańcucha pokarmowego. Spotkaliśmy się ze strony PiS z kompletną znieczulicą, bezdusznością, brakiem współczucia i brakiem szacunku - dodawała Hartwich.



Po incydencie, który miał miejsce dwa dni temu, kiedy z braku powietrza, bo nie pozwolono uchylić okna, omdlały nam dwie mamy, podjęliśmy decyzję, że z dniem dzisiejszym zawieszamy protest w Sejmie, ale nie kończymy batalii o dobro najsłabszych w naszym kraju - podkreśliła posłanka KO.



Głos podczas konferencji zabrał też m.in. syn posłanki Jakub Hartwich. Jest mi wstyd, że moje państwo, mój kraj nie wspiera takich osób jak my, osób słabszych i niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Uświadomiliśmy społeczeństwo, które mam nadzieję, już się od nas nie odwróci - powiedział.

Według nieoficjalnych informacji marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała złożyć deklarację, że posłowie zajmą się obywatelskim projektem ustawy na najbliższym kwietniowym posiedzeniu zaraz po świętach. Ten projekt prawdopodobnie jednak zostanie połączony z projektem, który zawiera rządowe propozycje złożone zupełnie innej grupie osób niepełnosprawnych.

Rządowa propozycja nie jest rozwiązaniem - mówią protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich rodzice. Co prawda wprowadza nowe świadczenie, ale uzależnia je od ponownej oceny niepełnosprawności i odbiera zasiłek pielęgnacyjny. Będzie tabelka. Jeśli dziecko podniesie szklankę, to już nie dostanie najwyższej, dwukrotnej renty socjalnej. Andrzej weźmie szklankę do ręki, tylko napój trzeba nalać - mówiła dziennikarzowi RMF FM mama niepełnosprawnego Andrzeja, pani Teresa.

Postulaty protestujących

Protest w Sejmie rozpoczął się 6 marca. Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto.

Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat. Posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że klub przejmuje obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej i zgłasza jako swój.

W ubiegłym tygodniu w resorcie rodziny i polityki społecznej odbyło się spotkanie kierownictwa ministerstwa z inną grupą opiekunów i osób z niepełnosprawnościami. Ustalono na nim, że będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością , opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego.