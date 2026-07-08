Jedziesz pociągiem do Berlina? Część trasy musisz pokonać autobusem

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Planujesz wakacyjną podróż do Berlina i z powrotem pociągiem PKP Intercity? Musisz pamiętać, że od 10 lipca do 25 sierpnia część podróży między Berlinem a Frankfurtem nad Odrą będzie odbywać się zastępczym autobusem. Powodem utrudnień są prace remontowe na torach.

Część podróży do Berlina trzeba odbyć autobusem zastępczym

Część podróży do Berlina trzeba odbyć autobusem zastępczym / Shutterstock

Utrudnienia spowodowane są pracami remontowymi prowadzonymi na torach przez stronę niemiecką.

Gdzie przystanki zastępczej komunikacji?

Intercity wyjaśniło, że przystanki zastępczej komunikacji autobusowej znajdują się przed dworcem Frankfurt (Oder) oraz obok budynku dworca Berlin Hauptbahnhof od strony ulicy Invalidenstrasse.

Autobus komunikacji zastępczej na terenie Berlina zatrzymuje się wyłącznie w sąsiedztwie stacji Berlin Hauptbahnhof.

„Zachęcamy do weryfikacji godzin kursowania oraz stacji odjazdu/przyjazdu pociągu/autobusu zastępczego w wyszukiwarce połączeń eIC lub aplikacji mobilnej z uwagi na możliwe zmiany w tym zakresie” - podkreślił przewoźnik.

PKP Intercity zaprasza

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.