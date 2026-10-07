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Jak ubiegać się o emeryturę w tym państwie? Ważne informacje dla Polaków

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (08:44)

Jak uzyskać holenderską emeryturę? Polacy mieszkający lub pracujący w Holandii mogą w październiku wziąć udział w specjalnych spotkaniach informacyjnych - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak ubiegać się o emeryturę w tym państwie? Ważne informacje dla Polaków
Jak ubiegać się o emeryturę w Holandii? Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Ważne dla Polaków w Holandii

Holenderska instytucja zabezpieczenia społecznego Sociale Verzekeringsbank (SVB) we współpracy z ZUS oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie organizuje cykl bezpłatnych spotkań pod hasłem „Dni Informacyjne dla Polaków, którzy mieszkali lub pracowali w Holandii”. 

Wydarzenia skierowane są w szczególności do mieszkańców województw mazowieckiego oraz opolskiego, ale mogą na nie przybyć również osoby zainteresowane z całej Polski.

Kiedy i gdzie spotkania informacyjne?

Spotkania z ekspertami odbędą się 20 października w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie w godz. 14.30-16.30 oraz 22 października w Auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu w godzinach 10.30-12.30 – poinformował ZUS.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba polskich obywateli, którzy pobierają holenderską emeryturę państwową (AOW), potroiła się z 2057 osób w 2020 r. do 6152 osób w 2026 r. – przekazał ZUS.

Pytania można formułować po polsku, angielsku lub niderlandzku. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

Musisz się zerejestrować

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest rejestracja udziału w Dniach Informacyjnych. 

Linki do formularza są na stronie internetowej SVB oraz na Facebooku na profilu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ZUS Holandia emerytura
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