Jak ubiegać się o emeryturę w tym państwie? Ważne informacje dla Polaków

Ważne dla Polaków w Holandii
Holenderska instytucja zabezpieczenia społecznego Sociale Verzekeringsbank (SVB) we współpracy z ZUS oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie organizuje cykl bezpłatnych spotkań pod hasłem „Dni Informacyjne dla Polaków, którzy mieszkali lub pracowali w Holandii”.
Wydarzenia skierowane są w szczególności do mieszkańców województw mazowieckiego oraz opolskiego, ale mogą na nie przybyć również osoby zainteresowane z całej Polski.
Kiedy i gdzie spotkania informacyjne?
Spotkania z ekspertami odbędą się 20 października w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie w godz. 14.30-16.30 oraz 22 października w Auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu w godzinach 10.30-12.30 – poinformował ZUS.
W ciągu ostatnich trzech lat liczba polskich obywateli, którzy pobierają holenderską emeryturę państwową (AOW), potroiła się z 2057 osób w 2020 r. do 6152 osób w 2026 r. – przekazał ZUS.
Pytania można formułować po polsku, angielsku lub niderlandzku. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.
Musisz się zerejestrować
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest rejestracja udziału w Dniach Informacyjnych.
Linki do formularza są na stronie internetowej SVB oraz na Facebooku na profilu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.