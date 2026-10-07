Jak ubiegać się o emeryturę w tym państwie? Ważne informacje dla Polaków

RMF24

Jak uzyskać holenderską emeryturę? Polacy mieszkający lub pracujący w Holandii mogą w październiku wziąć udział w specjalnych spotkaniach informacyjnych - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak ubiegać się o emeryturę w Holandii? Zdj. ilustracyjne

Jak ubiegać się o emeryturę w Holandii? Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ważne dla Polaków w Holandii

Holenderska instytucja zabezpieczenia społecznego Sociale Verzekeringsbank (SVB) we współpracy z ZUS oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie organizuje cykl bezpłatnych spotkań pod hasłem „Dni Informacyjne dla Polaków, którzy mieszkali lub pracowali w Holandii”.

Wydarzenia skierowane są w szczególności do mieszkańców województw mazowieckiego oraz opolskiego, ale mogą na nie przybyć również osoby zainteresowane z całej Polski.

ZUS kontroluje rzadziej, ale skuteczniej. Nieprawidłowości w 90 proc. sprawdzonych firm Od stycznia do sierpnia 2026 roku pracownicy ZUS przeprowadzili 20,5 tys. kontroli w firmach. W ponad 90 procent przypadków stwierdzono nieprawidłowości. Taka statystyka to efekt analizy danych i typowania do kontroli tych podmiotów, w których…

Kiedy i gdzie spotkania informacyjne?

Spotkania z ekspertami odbędą się 20 października w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie w godz. 14.30-16.30 oraz 22 października w Auli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu w godzinach 10.30-12.30 – poinformował ZUS.

W ciągu ostatnich trzech lat liczba polskich obywateli, którzy pobierają holenderską emeryturę państwową (AOW), potroiła się z 2057 osób w 2020 r. do 6152 osób w 2026 r. – przekazał ZUS.

Pytania można formułować po polsku, angielsku lub niderlandzku. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język polski.

Musisz się zerejestrować

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest rejestracja udziału w Dniach Informacyjnych.

Linki do formularza są na stronie internetowej SVB oraz na Facebooku na profilu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.