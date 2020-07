Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych powiatów Małopolski i Podkarpacia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Alerty będą obowiązywać od godziny 13 do północy.

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami w gradem / imgw.pl / Internet

Na objętych ostrzeżeniami terenach przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25°C (w rejonach podgórskich od 22°C) do 27°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.