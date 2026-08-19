Ile pieniędzy szpital przeznaczy na pensje? Ustalenia RMF FM

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Wynagrodzenia będą mogły pochłaniać nie więcej niż 85 procent budżetu szpitala. Taką rekomendację jeszcze w sierpniu zaprezentuje rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ten limit ma być odpowiedzią między innymi na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym oraz na informacje o rekordowo wysokich zarobkach wybranych medyków.

Obecnie ponad połowa lecznic w Polsce przeznacza na pensje ponad 80 procent budżetu. Mediana wynosi blisko 81 proc.

Największą część budżetu - według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - pensje pochłaniają w szpitalach powiatowych. Najmniejszą zaś w lecznicach onkologicznych.

Ile szpitale wydają na wynagrodzenia lekarzy? Ustalenia RMF FM

Od dyrektorów kilku szpitali powiatowych nasz reporter otrzymał informację, że w ich placówkach wynagrodzenia pochłaniają nawet 90 procent wszystkich wydatków. Zarządzający tymi placówkami komentują, że zastosowanie nowych zasad będzie dla nich dużym wyzwaniem.

Dyrektorzy lecznic oczekują m.in. zmiany przepisów, które raz w roku, w lipcu gwarantują podwyżki dla medyków i proszą o wyhamowanie tempa tych podwyżek. W tym roku na takie rozwiązanie nie zgodzili się członkowie rządowego zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, wśród nich przedstawiciele związków zawodowych.

Jak ustalił nasz dziennikarz, szefowie części szpitali rozważają organizację kampanii, której główne hasło to: „Mniej pieniędzy na pensje, to więcej pieniędzy na leczenie”.

Echa afery w Szpitalu Południowym

Rekomendację w sprawie górnego limitu części budżetu, jaka może być przeznaczana przez szpital na wynagrodzenia, zamówiło w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Ministerstwo Zdrowia w reakcji na aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Równolegle zakończyły lub kończą się konsultacje społeczne zestawu przepisów, które mają wprowadzić reformę w systemie ochrony zdrowia, w tym górne limity czasu pracy i zarobków poszczególnych lekarzy, a także wprowadzić obowiązek pracy przez lekarza na co najmniej pół etatu w publicznym szpitalu.