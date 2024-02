Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dwukrotnie przerwał w piątek posiedzenie Sejmu w trakcie wystąpienia Krzysztofa Kasprzaka z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop LGBT". Później z powodu opóźnień Hołownia skreślił z porządku obrad dwa ostatnie punkty posiedzenia.

Szymon Hołownia (u góry), Krzysztof Kasprzak (poniżej) / Piotr Nowak / PAP

Szymon Hołownia skreślił z porządku obrad pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny i pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

Kasprzak o gwałcicielach dzieci

Po godz. 12 posłowie zajęli się obywatelskim projektem nowelizacji Prawa o zgromadzeniach. Krzysztof Kasprzak miał przedstawić ten projekt, mówił jednak o dzieciach, "które na skutek działania środowisk LGBT straciły zdrowie i życie".

Dziś Wysoka Izba zdecyduje, czy potencjalni gwałciciele dzieci będą mieli do nich łatwy dostęp - mówił Kasprzak. Przytaczał też - jak mówił - przykłady sytuacji, w których "na skutek działania środowisk LGBT straciły zdrowie i życie".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poprosił go, by w Sejmie nie przekraczać granic. Jeżeli przyszedł pan tutaj po to, by raczyć nas drastycznymi szczegółami wydarzeń z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły, to rozumiem, że starczy panu intelektualnej odwagi, aby stwierdzić, że wszystkie przestępstwa, które mają miejsce w związkach heteroseksualnych również są zawinione przez heteroseksualizm tych osób - powiedział Hołownia.

Reakcja Hołowni i przerwy w obradach

Po kilku prośbach, by Kasprzak przeszedł do sedna projektu nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach, Hołownia odebrał mu głos, zarządził przerwę i wezwał Kasprzaka na rozmowę. Następnie - kiedy sytuacja się powtórzyła - Hołownia ogłosił kolejną przerwę.

W projekcie zamieszczono wykaz działań zabronionych w trakcie zgromadzenia oraz szczegółowo określono niedopuszczalne cele zgromadzenia. Niedopuszczalne byłyby zgromadzenia, których celem jest kwestionowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i propagowanie: rozszerzenia instytucji małżeństwa na osoby tej samej płci, związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób i traktowania takich związków w sposób uprzywilejowany, rozwiązań prawnych mających na celu uprzywilejowanie związków osób tej samej płci, możliwości przysposabiania dzieci przez osoby tej samej płci, orientacji seksualnych innych niż heteroseksualizm, płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych oraz aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

Propagowaniem w rozumieniu ustawy byłyby wszelkie formy upowszechniania, rozpowszechniania, agitowania, lobbowania, twierdzenia, oczekiwania, żądania, zalecania, rekomendowania bądź promowania. Jeżeli cel zgromadzenia dotyczyłby co najmniej jednego z zagadnień określonego w projekcie ustawy, organ gminy miałby obowiązek wydać decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.