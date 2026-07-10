Handel fałszywymi lekami psychotropowymi i na potencję. Zatrzymano 12 osób

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12 członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali plicjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przez ukryte fora internetowe, zamknięte grupy na komunikatorach, portale społecznościowe oraz liczne strony internetowe przestępcy wprowadzali do obrotu znaczne ilości sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych. Grupa zrealizowała ponad 15 tys. przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 mln złotych.

Akcja funkcjonariuszy z CBZC zakończyła się rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych.

CBZC rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą

Przestępcy działali poprzez ukryte fora internetowe, zamknięte grupy na komunikatorach, portale społecznościowe, a także liczne strony internetowe. Zatrzymano 12 osób. Ustalono, że grupa zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 mln złotych.

Działania policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspierane były przez śledczych z Zespołu Analityczno – Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej - POLADA. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Ustalenia śledztwa. Tak działali przestępcy

CBZC prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem i sprzedażą w Internecie produktów leczniczych. Ustalano, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali na terenie całego kraju od co najmniej początku 2024 roku. Wytwarzali leki hormonalne, psychotropowe, leki na potencję, odchudzanie, oraz sterydy anaboliczne – substancje, których produkcja i dystrybucja jest zabroniona.

Przestępcy utworzyli forum internetowe, gdzie publikowali informacje na temat posiadanych w swojej ofercie sfałszowanych farmaceutyków, a także udzielali porad, co do ich stosowania i publikowali badania potwierdzające obecność substancji czynnej w ich produktach.

Ponadto, w celu maskowania swojej przestępczej działalności, najważniejsi członkowie grupy utworzyli zamknięte forum internetowe, gdzie najbardziej zaufani odbiorcy otrzymywali pełną informację o aktualnej ofercie oraz składali zamówienia. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, liderzy grupy pozyskiwali zaufanych współpracowników, którzy odpowiadali za zamknięte grupy na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych oraz specjalnie przygotowanych stronach internetowych.

Nielegalne laboratorium

Sfałszowane farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także przemycane były z Chin, z Bliskiego Wschodu i Indii. Przepakowywane i oklejane etykietami z logiem marki kontrolowanej przez grupę, trafiały do głównego magazynu, skąd były dystrybuowane z wykorzystaniem firm kurierskich do odbiorców hurtowych współpracujących z grupą.

Podczas policyjnej akcji, przeprowadzonej na terenie siedmiu województw (mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego), przy wsparciu kontrterrorystów „BOA”, funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób w wieku od 25 do 50 lat, w tym dwie kobiety. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Wśród nich byli licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką, sportami siłowymi oraz branżą fitness, a także administrator i moderator znanego forum internetowego.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Podejrzani usłyszeli odpowiednio zarzuty kierowania, bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów leczniczych), przy czym z tego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

W wyniku przeprowadzonych ponad 21 przeszukań, zabezpieczono przeszło 430 tys. zł., w postaci gotówki i mienia ruchomego.

Policjanci zlikwidowali także nielegalne laboratorium oraz miejsce przepakowywania sfałszowanych farmaceutyków przemycanych do kraju z Chin i kilka magazynów. W jednym z największych składów funkcjonariusze odkryli i zabezpieczyli substancje zabronione - w postaci, m.in. podrobionych leków oraz substancji znajdujących się w wykazie środków zabronionych w sporcie - o czarnorynkowej wartości szacowanej na co najmniej 1,5 mln złotych.

Działania policjantów wspierane były przez śledczych z Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, którzy na miejscu dokonali wstępnej wyceny wartości oraz weryfikacji środków pod kątem stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia.

Decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach 4 zatrzymanych zostało aresztowanych na trzy miesiące, o co wnioskowała Prokuratura Regionalna w Katowicach.