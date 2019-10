Grzybobranie to ulubione hobby Polaków jesienią. Tym bardziej, że w naszych lasach każdy może zbierać grzyby bez żadnych ograniczeń. Co ciekawe, w Niemczech z lasu można wynieść tylko 2 kg dziennie; we Włoszech za brak przewiewnego koszyka grożą surowe kary. Ceny grzybów w skupach poszybowały. Kilogram borowików tzw. białych kosztował tydzień temu 28 złotych. Nic dziwnego, że w polskich lasach pojawili się cudzoziemcy - grzybiarze z Rumunii, Białorusi czy Ukrainy.

REKLAMA