Zakończył się 30. jubileuszowy koncert charytatywny "Granie na szczekanie". Między innymi Wojciech Cugowski i Ewa Błachnio zaprezentowali się przed publicznością w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

"Granie na Szczekanie" to charytatywna impreza, z której dochód zostanie przekazany na rzecz krakowskiego schroniska dla zwierząt.

W tym roku zaproszonych artystów znaleźli się - poza Wojciechem Cugowskim i Ewą Błachnio - również: Robert Chojnacki, Piotr Nowak, Łukasz Adamczyk, Andrzej Sikorowski czy zespół Skaldowie.



Celem tegorocznego koncertu było uzbieranie środków na zakup automatycznego analizatora biochemicznego do krwi, który będzie pomagał w leczeniu zwierząt.



To nasz pierwszy koncert w teatrze im. Słowackiego, więc to 30-lecie jednocześnie jest związane ze wspaniałą placówką. Zbieramy na analizator biochemiczny - podkreśliła w rozmowie z RMF FM Jadwiga Osuchowa - prezes krakowskiego Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami dodając: Ponieważ wykonujemy dużo badań w lecznicach ościennych, płacimy za to ciężkie pieniądze, wiec gdybyśmy mogli dysponować własnym analizatorem, to koszty byłyby mniejsze.



Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na towarzyszącą koncertowi aukcję trafił "Atlas kotów" podpisany przez Jarosława Kaczyńskiego.