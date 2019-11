Sąd wydał decyzję o tymczasowym areszcie dla pięciu mężczyzn podejrzanych o napaść na 30-latka. Do napaści i dotkliwego pobicia doszło w mieszkaniu mężczyzny w Gorzowie Wlkp. Aresztowani mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa pokrzywdzonego.

Sąd zadecydował o areszcie tymczasowym dla 5 zatrzymanych / Policja

Jak poinformowała prokuratura, aresztowani to mieszkańcy Gorzowa w wieku od 20 do 39 lat. Zgodnie z przedstawionym zarzutem grozi im nawet dożywocie. Sąd przychylił się dzisiaj do wniosku prokuratora o aresztowanie ich na trzy miesiące. Podejrzani nie przyznali się do zarzuconego im przestępstwa.



Zarzuty w tym śledztwie przestawiono również trzem innym mężczyznom. W ich przypadku chodzi o utrudnianie postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Tutaj Kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.



Wobec jednego z nich skierowano wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w stosunku do dwóch odstąpiono od zastosowania środków zapobiegawczych.



Mężczyzna został napadnięty w swoim mieszkaniu

Areszty w tej sprawie są pokłosiem wydarzenia z minionego piątku, do którego doszło na jednym z gorzowskich osiedli mieszkaniowych. Tego dnia wieczorem grupa zamaskowanych mężczyzn usiłowała sforsować drzwi do mieszkania 30-latka. Według ustaleń śledczych, mieli tego dokonać z użyciem broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów. Podczas zajścia 30-latek został postrzelony w rękę i trafił do szpitala.



Gorzów Wielkopolski: 9 osób zatrzymanych w związku z napaścią na 30-latka Policja

Ściganiem sprawców przestępstwa zajęła się specjalna grupa operacyjno-śledcza powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Jej działania skutkowały zatrzymaniem w sobotę i niedzielę pięciu podejrzanych o udział w napaści oraz trzech innych osób mogących mieć związek z przestępstwem.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. Sprawa dotyczy osób powiązanych z kibicami piłkarskimi.