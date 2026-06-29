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Generał broni Maciej Klisz objął stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunssum – poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że doświadczenie generała zostanie wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski na arenie międzynarodowej.

O nominacji generała Klisza na prestiżowe stanowisko w strukturach NATO szef MON poinformował w poniedziałek na platformie X. „Jestem pewien, że doświadczenie gen. Klisza zostanie dobrze wykorzystane do budowania siły Sojuszu i wzmacniania roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. Powodzenia Panie Generale!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmiany w polskim dowództwie

Już na początku czerwca minister obrony narodowej zapowiedział, że generał Klisz, dotychczasowy Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, obejmie nowe obowiązki w Brunssum.

11 czerwca generał oficjalnie przekazał stanowisko Dowódcy Operacyjnego gen. Ireneuszowi Nowakowi.

Generał Maciej Klisz pełnił funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od października 2023 roku. Wcześniej był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i aktywnie uczestniczył w tworzeniu tej formacji. Służył także w Wojskach Specjalnych, gdzie był m.in. szefem sztabu 1. pułku specjalnego oraz Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Brał udział w misji szkoleniowej Resolute Support w Afganistanie jako członek polskiego kontyngentu sił specjalnych NATO.