"Fundusz Polskiej Nauki zostanie uruchomiony w ciągu 3-4 miesięcy" - zapowiedział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Dardziński. Wyraził nadzieję, że rząd zajmie się projektem ustawy powołującej Fundusz na posiedzeniu 22 stycznia.

Zdjęcie ilustracyjne. Śląski Festiwal Nauki / Andrzej Grygiel / PAP

Przygotowany w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki przewiduje powstanie tego Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma być z niego finansowana nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB). Fundusz zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł.