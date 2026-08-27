Fundusz alimentacyjny. Nie trać pieniędzy - tego terminu nie można przegapić

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Zbliża się koniec sierpnia, a to oznacza, że upływa termin składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Spóźnienie się z formalnościami może oznaczać utratę części pieniędzy. Sprawdzamy, kto może liczyć na wsparcie, jakie są zasady przyznawania świadczeń oraz na co zwrócić uwagę, by nie stracić należnych środków.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to państwowe wsparcie finansowe dla dzieci, których rodzice nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Świadczenie to przysługuje w sytuacji, gdy egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna, czyli komornik nie jest w stanie wyegzekwować należnych pieniędzy od zobowiązanego rodzica. Fundusz alimentacyjny ma na celu zapewnienie dzieciom środków do życia i wyrównanie szans tych rodzin, które zmagają się z problemem niepłacenia alimentów.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę - nawet do 25. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie może być wypłacane bez względu na wiek. Kluczowym warunkiem jest jednak bezskuteczność egzekucji alimentów przez co najmniej dwa miesiące oraz spełnienie kryterium dochodowego.

Świadczenia przysługują zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski. Prawo do świadczenia mają m.in. osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy, a także osoby ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą. Warunkiem jest zamieszkiwanie w Polsce przez cały okres pobierania świadczenia.

Można dostać nawet 28 tys. zł wsparcia. Termin składania wniosków upływa w poniedziałek Końcówka sierpnia to czas, gdy wiele rodzin intensywnie przygotowuje się do nowego roku szkolnego i pracy po wakacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami to również ostatni moment, by skorzystać ze wsparcia na zakup komputera, sprzętu elektronicznego…

Kto może otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek o świadczenie może złożyć osoba uprawniona (pełnoletnie dziecko), jej przedstawiciel ustawowy (rodzic małoletniego dziecka) lub opiekun prawny. Kluczowe jest, by dziecko miało zasądzone alimenty od rodzica, który ich nie płaci, a egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna.

Co ważne, świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko, czy pozostaje w związku małżeńskim lub konkubinacie. Przy ustalaniu dochodu rodziny nie bierze się pod uwagę rodzica, który nie płaci alimentów, nawet jeśli formalnie jest małżonkiem.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia, ePUAP lub bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia także w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta. Najważniejsze jest, by nie przegapić terminu – wnioski złożone do końca sierpnia gwarantują ciągłość wypłat od października, czyli od początku nowego okresu świadczeniowego.

Terminy składania wniosków mają wpływ na termin wypłaty świadczeń:

Wnioski złożone do 31 sierpnia – wypłata za październik do 31 października.

Wnioski złożone od 1 do 30 września – wypłata do 30 listopada.

Wnioski złożone od 1 do 31 października – wypłata do 31 grudnia.

Wnioski złożone od 1 do 30 listopada – wypłata do 31 stycznia następnego roku.

Wnioski złożone od 1 grudnia do 31 stycznia – wypłata do końca lutego następnego roku.

Aby zachować ciągłość wypłat, warto złożyć wniosek najpóźniej do 31 października.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów (zaświadczenie od komornika), dokumenty potwierdzające dochody rodziny oraz, w razie potrzeby, inne zaświadczenia (np. o kontynuowaniu nauki przez dziecko powyżej 18. roku życia). Warto wcześniej sprawdzić na stronie internetowej urzędu lub w samym urzędzie, jakie dokładnie dokumenty są wymagane w danej gminie.

Warto pamiętać, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie jest przyznawane automatycznie na kolejne lata – co roku trzeba składać nowy wniosek. Opóźnienia w złożeniu dokumentów mogą skutkować przerwą w wypłatach, a nawet utratą części świadczenia.

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Bezskuteczność egzekucji - co to oznacza?

Jednym z warunków przyznania świadczenia jest wykazanie bezskuteczności egzekucji alimentów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu alimentów. Za bezskuteczną uznaje się także sytuację, gdy nie można wszcząć lub prowadzić egzekucji wobec dłużnika przebywającego za granicą – np. z powodu braku podstawy prawnej w kraju pobytu.

W przypadku dłużnika przebywającego w Polsce zaświadczenie o bezskuteczności wydaje komornik sądowy. Jeśli dłużnik mieszka za granicą, odpowiedni dokument wystawia sąd lub zagraniczna instytucja egzekucyjna.

Kryterium dochodowe i wysokość świadczenia

W okresie świadczeniowym 2025/2026 (od 1 października 2025 do 30 września 2026) obowiązuje kryterium dochodowe 1209 zł netto na osobę w rodzinie. W nowym okresie 2026/2027 (od 1 października 2026 do 30 września 2027) próg ten wzrośnie do 1665 zł netto na osobę.

Jeśli dochód rodziny przekracza kryterium, ale nie o więcej niż wynosi świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie jest wypłacane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a przekroczeniem dochodu. Jednak jeśli świadczenie wyliczone w ten sposób jest niższe niż 100 zł, nie zostanie przyznane.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 1000 zł na dziecko.

Kiedy świadczenie nie przysługuje lub może zostać wstrzymane?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Gmina może wstrzymać wypłatę świadczenia, jeśli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy nie udzieli wyjaśnień dotyczących okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Po udzieleniu wyjaśnień wypłata może zostać wznowiona, pod warunkiem że nadal spełnione są warunki do otrzymania świadczenia.

Jeśli wznowienie wypłaty nie nastąpi do końca okresu świadczeniowego, prawo do świadczenia wygasa.

Obowiązki i odpowiedzialność wnioskodawcy

Przy składaniu wniosku należy dołączyć oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania, wieku, zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji (np. dziadków, rodzeństwa), zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.

Osoby, które pobrały nienależnie świadczenia, są zobowiązane do ich zwrotu wraz z odsetkami. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy świadczenie zostało wypłacone mimo utraty prawa do niego, na podstawie fałszywych dokumentów, nieważnej decyzji, czy w przypadku otrzymania alimentów od dłużnika w trakcie pobierania świadczenia z funduszu.