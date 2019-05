Do piątku do godz. 10.00 komitet protestacyjny podejmie decyzję, co dalej z protestem – powiedział w czwartek po spotkaniu z ministrem zdrowia w CPS "Dialog" przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek.

Przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii dr Tomasz Dybek / Jakub Kamiński / PAP

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie zakończyły się rozmowy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego ze związkami zawodowymi zrzeszającymi fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów diagnostycznych.



Po spotkaniu przedstawiciele związków poinformowali, że do piątku do godz. 10.00 komitet protestacyjny podejmie decyzję dotyczącą dalszego trwania protestu.



Protest głodowy trwa nadal. Mamy spotkanie komitetu protestacyjnego, który podejmie decyzję, co robimy dalej. Dzisiaj czekamy na pisemne potwierdzenie pana ministra zdrowia na temat realnego wsparcia resortu, jeżeli chodzi o nasze rozmowy na podłożu lokalnym, z dyrektorami szpitali - powiedział Dybek.



Podkreślił, że protestujący oczekują realnych zmian. Zaznaczył, że oczekiwania związków to 1,6 tys. zł brutto podwyżki.



Możemy rozmawiać. Każdego fizjoterapeutę czy diagnostę satysfakcjonuje 500 zł do ręki. To może być krocząco. Jesteśmy skłonni do rozmów. Daliśmy przykład, że jesteśmy w stanie poświęcić miesiąc, dwa na rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, wskazywać szpitale i siadać do rozmów - dodał Dybek.

"Maj bez fizjoterapeutów"

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych wspólnie z Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii 21 maja poinformował o rozpoczęciu protestu głodowego. Jest on prowadzony w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury.

Wcześniej w ramach akcji "Maj bez fizjoterapeutów" fizjoterapeuci najpierw oddawali krew, a potem przystąpili do strajku włoskiego polegającego na skrupulatnym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii. W połowie maja, na wspólnej konferencji z diagnostami, poinformowali o akcji wysyłania pism do dyrektorów zatrudniających ich placówek, prosząc o podwyżkę wynagrodzeń, oraz występowania, m.in. do NFZ, z pytaniem, ile jest na to środków.