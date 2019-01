Dobra wiadomość dla uczniów. Już za kilka dni rozpoczną się ferie zimowe. Będą się one odbywać w czterech terminach.

Ferie zimowe 2019 terminy / pixabay.com /

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Jako pierwszy wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Tam ferie rozpoczną się już 12 stycznia I potrwają do 27 stycznia.

W drugim terminie - Od 19 stycznia do 3 lutego - ferie będą mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Dopiero 26 stycznia odpoczynek od nauki rozpoczną uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Potrwa on do 10 lutego.



Jako ostatni - od 9 do 24 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.





Kiedy będzie następna przerwa w nauce?

Następna przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych - będzie trwała od 18 do 23 kwietnia.

Opracowanie: Maciej Nycz