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Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podszywając się pod nieistniejące firmy, oferowała fikcyjne usługi pomocy drogowej. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 200 tysięcy złotych, a sprawa dotyczy 86 osób.

Grupa działała głównie na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego.

Przestępcy, wykorzystując internet, oferowali usługi pomocy drogowej oraz przewozu pojazdów z zagranicy. W rzeczywistości firmy, pod które się podszywali, nie istniały.

„Oszuści świadomie i z premedytacją, wykorzystywali trudne położenie osób będących w niekorzystnej sytuacji, związanej z awarią samochodów” – informują śledczy.

Pranie pieniędzy i setki zarzutów

Pokrzywdzeni, licząc na szybką pomoc, wpłacali pieniądze na wskazane rachunki bankowe. Następnie środki były transferowane na kolejne konta, wypłacane z bankomatów lub wykorzystywane do bieżących płatności, co miało utrudnić ich wykrycie i zalegalizować pochodzenie pieniędzy.

Łącznie w ten sposób oszukano 86 osób, które straciły ponad 217 tysięcy złotych.

W sprawie jest 7 podejrzanych, w tym 4 członków grupy. Usłyszeli oni łącznie 514 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz licznych oszustw. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Tymczasowe aresztowania i akt oskarżenia

3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Pod koniec czerwca 2026 roku akt oskarżenia przeciwko członkom grupy trafił do Sądu Okręgowego w Opolu.

Śledczy ustalili, że podobne postępowania prowadzone są na terenie całego kraju. W wielu przypadkach osoby poszkodowane padły ofiarą tej samej grupy, która oferowała fałszywe usługi pomocy drogowej.

Policja apeluje o ostrożność przy korzystaniu z usług pomocy drogowej oferowanych przez nieznane firmy w Internecie.