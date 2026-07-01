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Oszuści podszywali się pod pomoc drogową. Zorganizowana grupa przestępcza rozbita

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (10:15)

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podszywając się pod nieistniejące firmy, oferowała fikcyjne usługi pomocy drogowej. Straty pokrzywdzonych przekroczyły 200 tysięcy złotych, a sprawa dotyczy 86 osób.

Oszuści podszywali się pod pomoc drogową. Zorganizowana grupa przestępcza rozbita
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock
  • Policjanci CBZC zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podszywała się pod fikcyjne firmy oferujące usługi pomocy drogowej.
  • Grupa działała głównie na Mazowszu i Śląsku, wykorzystując internet do oszukiwania klientów.
  • Podejrzani usłyszeli łącznie 514 zarzutów, grozi im do 10 lat więzienia.
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Grupa działała głównie na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego. 

Przestępcy, wykorzystując internet, oferowali usługi pomocy drogowej oraz przewozu pojazdów z zagranicy. W rzeczywistości firmy, pod które się podszywali, nie istniały. 

„Oszuści świadomie i z premedytacją, wykorzystywali trudne położenie osób będących w niekorzystnej sytuacji, związanej z awarią samochodów” – informują śledczy.

Pranie pieniędzy i setki zarzutów

Pokrzywdzeni, licząc na szybką pomoc, wpłacali pieniądze na wskazane rachunki bankowe. Następnie środki były transferowane na kolejne konta, wypłacane z bankomatów lub wykorzystywane do bieżących płatności, co miało utrudnić ich wykrycie i zalegalizować pochodzenie pieniędzy. 

Łącznie w ten sposób oszukano 86 osób, które straciły ponad 217 tysięcy złotych.

W sprawie jest 7 podejrzanych, w tym 4 członków grupy. Usłyszeli oni łącznie 514 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz licznych oszustw. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Tymczasowe aresztowania i akt oskarżenia

3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Pod koniec czerwca 2026 roku akt oskarżenia przeciwko członkom grupy trafił do Sądu Okręgowego w Opolu.

Śledczy ustalili, że podobne postępowania prowadzone są na terenie całego kraju. W wielu przypadkach osoby poszkodowane padły ofiarą tej samej grupy, która oferowała fałszywe usługi pomocy drogowej. 

Policja apeluje o ostrożność przy korzystaniu z usług pomocy drogowej oferowanych przez nieznane firmy w Internecie.

Źródło: RMF FM/PAP

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