To będzie bardzo słoneczny dzień, jedynie lokalnie i przelotnie może padać śnieg. Pogoda pogorszy się jutro - w całym kraju ma padać i mocno wiać.



Zdjęcie ilustracyjne /Pixabay

Pogoda dziś będzie przyjemna: będzie bardzo słonecznie, a jedynie miejscami - na wschodzie kraju - pojawią się chmury. Gdzieniegdzie może zrobić się biało. Śnieg będzie padać przelotnie na południowym wschodzie Polski oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej.

W ciągu dnia temperatura w niemal całym kraju będzie na plusie, choć poranek jest mroźny.

Przy takich spadkach temperatury w nocy, pomimo dużej ilości słońca, mróz utrzyma się do godz. 9 a lokalnie nawet 10. W dalszej części dnia na przeważającym obszarze kraju temperatura będzie się utrzymywała powyżej zera. Niewielki mróz prognozowany jest jedynie na północnym wschodzie - mówi synoptyk IMGW-PIB Michał Ogrodnik.



Synoptycy dodaje, że na Podlasiu temperatura wyniesie ok. -1 st. C, w centrum ok. 2 st. C, zaś na zachodzie - w najcieplejszym momencie dnia - termometry pokażą 7 st. C.

Przez cała dobę mróz może utrzymywać się też na Podhalu: tam będzie ok. -2 st. Celsjusza.

Od jutra wiatr i deszcz

Jutro nastąpi mocne pogorszenie pogody. W w całym kraju ma padać i mocno wiać. W obszarach podgórskich w porywach powieje z prędkością nawet 80-90 km/h - ostrzegła synoptyk IMGW Anna Woźniak. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm.

Wszystko wskazuje na to, że pogoda nie będzie rozpieszczać w weekend. Kolejne dni, od soboty do poniedziałku, wciąż będą deszczowe. Oczywiście z przerwami i chwilowymi większymi przejaśnieniami, jednak ta pogoda będzie bardzo wilgotna - podała synoptyk.