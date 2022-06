"Solidarna Polska na najbliższym posiedzeniu rządu postawi sprawę cen węgla dla detalicznych odbiorców" - zapowiedział lider tej formacji, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Drastyczne wzrosty ceny węgla są przedmiotem niepokoju milionów Polaków, którzy swoje bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze indywidualnym, zapewnienie ciepła w sezonie jesiennym i zimowym, wiążą właśnie z węglem, bo takie mają ogrzewanie" - mówił.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że według Solidarnej Polski nie może być tak, że pośrednicy zarabiają krocie na zwykłych ludziach - "emerytach, rencistach, osobach, które nie dysponują dużymi budżetami i w warunkach galopującej inflacji ledwo wiążą koniec z końcem".

Ziobro mówił, że nie może być tak, że pośrednicy kupują węgiel po 1000 zł za tonę, a sprzedają po 2,5 czy 3 tysiące końcowym odbiorcom - "Polakom - milionom ludzi, którzy są tym głęboko zaniepokojeni, a nawet niektórzy przerażeni, bo stoją przed perspektywą zimnych domów w okresie zimy, w okresie mrozów".

To dotyczy milionów polskich gospodarstw domowych - zwłaszcza polskiej prowincji, wsi, małych miasteczek - mówił lider Solidarnej Polski. Polska powinna stawiać na to, co ma w ramach własnych zasobów, na bogactwo, które nie zależy od innych, od widzimisię Putina czy kogokolwiek innego - przekonywał, odnosząc się do węgla. Krytykował też opozycję za chęć odchodzenia od tego paliwa.

"Kolumbia, USA, Australia, RPA, Indonezja to kierunki importu węgla. Spółka PGE Paliwa oczekuje na 8 statków z ponad 700 tys. ton. W Porcie Gdańsk trwa rozładunek węgla z Kolumbii" - poinformowała na Twitterze szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak zapewniła, że we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa prowadzone są działania, które zapełnią lukę węglową po decyzji o zakazie importu tego surowca z Rosji. Na dziś mamy zabezpieczone ponad 8 mln ton węgla. Jesteśmy po bezpiecznej stronie - podkreśliła.



Minister zadeklarowała, że rząd zadba o dystrybucję węgla w całym kraju, tak aby przed najbliższym sezonem grzewczym dotarł do wszystkich potrzebujących