Muzeum Auschwitz złożyło doniesienie do oświęcimskiej prokuratury w sprawie neofaszystki, która podczas uroczystości upamiętniających Benito Mussoliniego we Włoszech, założyła koszulkę z napisem "Auschwitzland". Placówka wskazała w doniesieniu, że kobieta, mogła złamać dwa artykuły polskiego kodeksu karnego, publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych czy rasowych, za co grozi do dwóch lat więzienia, a także znieważenie pomnika lub miejsca pamięci, za co grozi kara ograniczenia wolności.

Brama Muzeum Auschwitz /Marcin Buczek /RMF24

