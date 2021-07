Za nami 10. finał akcji "Czyste Tatry". Ponad 1,5 tysiąca wolontariuszy wyruszyło w sobotę na tatrzańskie szlaki, by je posprzątać. Nie przeszkadzał im deszcz ani burze.

Uczestnicy akcji / Grzegorz Momot / PAP

Inicjator akcji Rafał Sonik z satysfakcją zauważył, że z roku na rok śmieci do pozbierania jest coraz mniej.

Mimo że te sprzątania w poprzednich latach były na początku wakacji, a w ubiegłym roku było na końcu wakacji, to znieśliśmy mniej więcej tyle samo śmieci i to była gigantyczna satysfakcja - mówił.

Od lat podkreślamy, że "Czyste Tatry" to nie jest projekt śmieciarski. Nasze jednorazowe uprzątnięcie szlaków niewiele zmieni. Regularnie o czystość w górach dbają wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego, pracownicy PKL, biegacze, czy uczciwi turyści. Naszą misją jest edukacja. Zmiana świadomości i pokazanie, że dbałość o środowisko naturalne to w obecnych czasach najważniejsza misja dla każdego z nas - tłumaczył Sonik.





Ważny jest cel edukacyjny tej akcji, w której do tej pory uczestniczyło w sumie ponad 50 tysięcy wolontariuszy. To oni stają się ambasadorami czystej przyrody.

10 lat edukacji nie poszło w las. To cieszy, że mamy tak mało w tych workach. Jakby było tego dużo, to byłaby smutna wiadomość. Śmieci jest coraz mniej i coraz ładniej jest w naszych górach - mówili reporterowi RMF FM wolontariusze uczestniczący w akcji.

Misję edukacyjną Stowarzyszenie Czysta Polska wypełnia, dbając m.in. o to, by dobry przykład płynący z gór dotarł w jak najodleglejsze rejony kraju. W akcję zaangażowało się wielu ambasadorów. To m.in. Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Sonik, Maryna Gąsienica-Daniel, Mateusz Ligocki, Gromee, Andrzej Polan, Karol Wójcicki czy Joanna Jabłczyńska.

Edukacyjna śmieciarka "Miecia"

W Centrum Rozrywki pod Gubałówką przez całą sobotę stała edukacyjna śmieciarka "Miecia", która pod Tatry zawitała podczas poprzedniej edycji. Była dostępna dla wszystkich turystów, nie tylko tych, którzy zdecydowali się sprzątać szlaki. Dzięki niej można poznać zasady segregacji oraz dowiedzieć się i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda proces recyklingu odpadów.

W jubileuszowym roku, Stowarzyszenie Czysta Polska postanowiło znacząco rozszerzyć swoje działania i przenieść je również w inne rejony kraju. W ten sposób narodził się projekt Czysty Bałtyk. W dniach 27-28 sierpnia odbędzie się wielkie sprzątanie plaż na Półwyspie Helskim oraz w Trójmieście. Towarzyszyć mu będzie konferencja zorganizowana przez United Nations Global Compact Network Poland, poświęcona ochronie klimatu oraz ekosystemów morskich.

Wraz z rozpoczęciem przygotowań do organizacji Czystego Bałtyku, rusza również wielkie sprzątanie całego kraju pod hasłem #CzystaPolska #OdTatrPoBałtyk. W ramach inicjatywy stowarzyszenie roześle 5000 pakietów startowych do chętnych osób, by zmotywować je do posprzątania swojego najbliższego otoczenia. Tym sposobem, we wszystkie działania w 2021 roku zaangażowanych będzie około 14 tysięcy wolontariuszy!