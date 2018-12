Na co dzień są ostro rywalizującymi ze sobą politykami, ale my postanowiliśmy sprawdzić, czy potrafią wznieść się ponad podziały i złożyć sobie świąteczne życzenia. Czego były szef MON Tomasz Siemoniak życzy obecnemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi? Czy Katarzyna Lubnauer życzyć będzie powodzenia Ryszardowi Petru? Jakie życzenia przygotował dla Patryka Jakiego, swojego niedawnego rywala w walce o fotel prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski? Dowiedźcie się!

Politycy za pośrednictwem RMF FM złożyli sobie życzenia / Jakub Rutka / RMF FM

Do złożenia sobie świątecznych życzeń udało nam się namówić kilkanaście osób. Przeczytajcie!

Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski

Oto życzenia, które Patryk Jaki złożył Rafałowi Trzaskowskiemu:

Panie prezydencie, niech nowo narodzony Pan rozświetla wszystkie drogi w warszawskim ratuszu, ale również w życiu prywatnym. Niech nigdy panu prezydentowi nie zabraknie łask bożych, radosnych i wesołych świąt dla całej rodziny. A w nowym roku spełnienia marzeń. Niech panu prezydentowi nigdy nie zabraknie siły do walki o rozwój stolicy. Niech nigdy nie zabraknie siły również do spełniania swoich marzeń oraz czasu dla swojej rodziny.

Życzenia dla Rafała Trzaskowskiego / RMF FM



Rafał Trzaskowski życzył z kolei Patrykowi Jakiemu: Przede wszystkim mniejszego tempa pracy i czasu dla rodziny, bo ostatnie dziewięć miesięcy było wyczerpujące i dla niego, i dla mnie.

Życzenia od Rafała Trzaskowskiego dla Patryka Jakiego / RMF FM



Prezydent Warszawy złożył też życzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu. Słyszałem, że jest bardzo mocno chory i zaziębiony, więc życzę zdrowia - podkreślił.



Życzenia dla Jarosława Kaczyńskiego /RMF FM





Ewa Kopacz i Stanisław Karczewski

Życzę, aby ważna osoba, taka, jaką jest dzisiaj marszałek Stanisław Karczewski, była tym Stasiem, którego ja pamiętam, czyli żeby był Stasiem z czasów, kiedy jeszcze nie zepsuła go polityka. Życzę mu również dużo radości, zdrowia i wiele miłości, bo to jest ważne, rodzinnej atmosfery, dużo serdeczności od ludzi - zwłaszcza, tych z ziemi radomskiej - takie życzenia skierowała do marszałka Stanisława Karczewskiego Ewa Kopacz.

Życzenia Ewy Kopacz dla Stanisława Karczewskiego / RMF FM

Pani premier Ewo, życzę Ci dobrych, spokojnych, rodzinnych świąt bez polityki, bez emocji, bez telefonów. W 2019 roku dużo odpoczynku i na koniec: uśmiechnij się, jak kiedyś -odpowiedział korespondencyjnie na życzenia marszałek Karczewski.

Życzenia Stanisława Karczewskiego dla Ewy Kopacz / RMF FM





Ryszard Petru i Katarzyna Lubnauer

Szczęścia, siły, spokoju i wiary, że wszystko jest możliwe. Żadnej polityki. Myślę, że to jest taki moment, kiedy wszyscy chcemy się trochę wyłączyć z polityki, polityki oczywiście nie da się tak łatwo wyłączyć jak telewizora, ale może warto właśnie telewizor wyłączyć na święta, żeby było mniej polityki - życzyła Ryszardowi Petru Katarzyna Lubauer.

Życzenia Katarzyny Lubnauer dla Ryszarda Petru / RMF FM

Ryszard Petru skupił się na życzeniach ściśle politycznych: Chciałbym połączyć życzenia świąteczne z noworocznymi. W roku 2019 chciałbym życzyć Katarzynie Lubnauer dobrej współpracy. Jest to rok, w którym będą wybory do europarlamentu, ale przede wszystkim do parlamentu polskiego. Potrzebne jest współdziałanie opozycji. Innymi słowy, to jest czas, w którym powinniśmy zapomnieć o tym, co nas dzieli. Skupić się na tym, co nas łączy. Takiego podejścia Kasi Lubnauer życzę!

Życzenia Ryszarda Petru dla Katarzyny Lubnauer / RMF FM





Tomasz Siemoniak i Mariusz Błaszczak

Życzenia Tomasza Siemoniaka dla Mariusza Błaszczaka / RMF FM

Życzę, aby święta były zgodne, aby minister Błaszczak spędził je w rodzinnym gronie, z dala od partii, a w 2019 roku życzę otwartości na poglądy innych, finalizowania spraw, a nie zapowiedzi. Szacunku dla żołnierzy i na pewno zdrowia - takie życzenia Tomasz Siemoniak skierował do Mariusza Błaszczaka.

Życzenia Mariusza Błaszczaka dla Tomasza Siemoniaka / RMF FM

Wesołych świąt Bożego Narodzenia, a w 2019 roku życzę optymizmu w patrzeniu na świat. Opozycja nie musi być totalna. Wspierania, a nie blokowania procesu modernizacji i rozwoju polskiego wojska. Nadrobimy wieloletnie zaległości, dobra zmiana jest wiarygodna! - życzył natomiast swojemu poprzednikowi Mariusz Błaszczak.

Sławomir Nowak i Andrzej Adamczyk

Panu ministrowi Adamczykowi chciałbym po pierwsze życzyć zdrowych, spokojnych, ciepłych, rodzinnych, śnieżnych przed domem, ale czarnych na drogach świąt Bożego Narodzenia. Zimy bezpiecznej dla kierowców. Wszystkiego dobrego i realizacji również osobistych planów - te życzenia Sławomir Nowak skierował do Andrzeja Adamczyka.

Na nowy rok już bardziej profesjonalnie, to - panu ministrowi jako szefowi resortu transportu, infrastruktury, a nam wszystkim jako użytkownikom infrastruktury - życzyłbym realnego przyspieszenia, realizacji planów drogowych i kolejowych, bo Polska i Polacy potrzebują nowych kilometrów dróg i nowych kilometrów wyremontowanych linii kolejowych. A osobiście sobie bym życzył od pana ministra Adamczyka, żeby się "odbraził" na S6 i pozwolił na realizację tej drogi od Słupska do Gdańska, bo gdańszczanie tutaj na Pomorzu bardzo tej drogi potrzebują. Bardzo o to pana ministra prosimy, aby w 2019 roku to życzenie się spełniło - podsumował były minister transportu, a obecnie prezes ukraińskiej państwowej agencji drogowej.

Andrzej Adamczyk życzył natomiast Sławomirowi Nowakowi: Życzę panu Sławomirowi Nowakowi spokojnych, rodzinnych, refleksyjnych i pełnych zimowych uroków świąt Bożego Narodzenia, zaś w 2019 roku życzę skutecznej realizacji programu ukraińskiego, bo dobre drogi na Ukrainie potrzebne są Polakom i Polsce.

Życzenia Andrzeja Adamczyka dla Sławomira Nowaka / RMF FM





Dominik Tarczyński i Joanna Scheuring-Wielgus

Życzenia Joanny Scheuring-Wielgus dla Tomasza Siemoniaka / RMF FM

Dominikowi Tarczyńskiemu radosnych i rodzinnych Świąt, a w 2019 roku życzę zakupu większej szafy na kolejne futra z jenotów - życzyła posłowi PiS Joanna Scheuring-Wielgus.



Przesyłam - jak to w trakcie Świąt Bożego Narodzenia - życzenia radości z narodzenia Pana Jezusa. Te piękne chrześcijańskie święta to wyjątkowy czas! - życzył natomiast posłance partii Teraz! Dominik Tarczyński.

Nawiązał również do głośnych wydarzeń i historii politycznych: Teraz! Razem! Chętnie poznam tradycję święta sześciu króli :) Pozdrawiam pani sławetnym zawołaniem: "Dość dyktatury kobiet!".

Życzenie Dominika Tarczyńskiego dla Joanny Scheuring-Wielgus / RMF FM

Róża Thun i Jarosław Gowin

Jarosław Gowin złożył życzenia Róży Thun / RMF FM



Szanowna pani poseł, polityka to jest obszar spraw ważnych, ale święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w sprawy najważniejsze. Bez żadnych podtekstów, bez żadnych złośliwości politycznych życzę pani i pani najbliższym żeby był to czas miłości i jedności, a nam obojgu w 2019 życzę, abyśmy - przynajmniej od czasu do czasu - potrafili się w czymś zgodzić - życzył za pośrednictwem RMF FM Jarosław Gowin.



Tak odpowiedziała mu Róża Thun: Jarosławowi Gowinowi życzę żeby - tak jak to on sam mówi - pamiętał, że święta Bożego Narodzenia to są sprawy najważniejsze, on tak do mnie napisał, więc te sprawy najważniejsze dla chrześcijan, dla nas to jest miłość bliźniego. Pamiętajmy, że miłość ta dotyczy akurat Bożego Narodzenia. Matki Boskiej z jej dzieckiem - jeszcze nienarodzonym- nie chciano przyjąć w żadnym domu, bo się ich bano po prostu, więc chciałabym żebyśmy o tym pamiętali w święta, że ten bliźni potrzebuje naszej pomocy a on może być bardzo różny - mówiła Róża Thun i dodała: Boże Narodzenie to jest taki czas, kiedy rzeczywiście trzeba się zastanawiać nad tym, co jest ważne. Prawda to jest to, na czym w ogóle musimy budować, kłamstwo to jest początek wszystkiego złego, a za tym idzie łamanie praworządności czy prawa. Ja bym chciała rzeczywiście życzyć nie tylko panu Gowinowi, ale w ogóle wszystkim, żeby w Polsce szanowano prawdę, żebyśmy zawsze mieli takie rządy w ogóle i żeby dzieci nasze, wnuki, żeby wszyscy, którzy po nas mogli żyć w Polsce, która będzie szanować prawdę, będzie szanować prawo, będzie krajem szanującym środowisko naturalne i że będziemy to robić wspólnie ze wszystkimi dokoła. To znaczy, że będziemy dbali o wspólnotę i wspólnotę w naszej małej ojczyźnie, w dużej ojczyźnie, w Unii Europejskiej. Będziemy się wspólnie zajmować sprawami. najważniejszymi i sprawami dobrymi.



Sprawa jest niezwykle poważna, Boże Narodzenie to są święta radosne, ale to są święta poważne. Pamiętajmy, co nam chrześcijaństwo, co nam pan Jezus przyniósł na świat. Pan Jezus na świat przyniósł nam przykazanie miłości i ja bym chciała żebyśmy naprawdę się zastanawiali bardzo poważnie nad tym w jakich wartościach żyjemy i nie mówili tylko o tym, nie składali wielkich deklaracji, nie śpiewali tylko "Abba Ojcze" u Ojca Rydzyka, tylko patrzyli na to, czy my rzeczywiście to chrześcijaństwo - które Chrystus nam przyniósł na świat a które jego urodziny obchodzimy teraz 24 grudnia - poważnie traktujemy. To znaczy, my staramy się zagospodarować tą wspólną przestrzeń, w której wszyscy żyjemy tak żeby ten bliźni mógł się w niej realizować w prawdzie, w wartościach, które wyznajemy, zrealizować się w pełni takim, jaki on jest w tej akceptacji tego bliźniego. To są sprawy bardzo poważne, z którymi dzisiaj poprzez rząd - który reprezentuje pan premier Gowin - mamy bardzo poważne problemy. Miłość bliźniego poważnie traktowania, to są rzeczywiście sprawy poważne - zakończyła Róża Thun.

Życzenia Jarosława Gowina dla Róży Thun /RMF FM

Jan Grabiec składa życzenia Beacie Mazurek

Jan Grabiec złożył życzenia Beacie Mazurek / RMF FM

Szanownej Pani Beacie Mazurek, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym roku odpoczynku od polityki - takie życzenia skierował do rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek skierował rzecznik PO Jan Grabiec.

Kornel Morawiecki składa życzenia narodowi ukraińskiemu i ambasadorowi



Panu ambasadorowi i całemu narodowi ukraińskiemu życzę pokoju i pojednania w chrześcijańskim duchu prawdy i wybaczenia, a w 2019 roku życzę trwałego pokoju - przekazał Kornel Morawiecki.