"Nie jesteśmy od dawania komukolwiek przywilejów. I powiem wprost – ukraiński minister edukacji za to właśnie nam dziękuje (...) Za to, że się ukraińskimi dziećmi opiekujemy, ale nie wciągamy za uszy do naszego systemu edukacji" - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Ci młodzi ludzie są potrzebni Ukrainie, tamtejszym szkołom, oni muszą tam wrócić jak najliczniej, jeśli kraj ma się odbudowywać, rozwijać po wojnie" – tłumaczył.

W rozmowie z “DGP" Przemysław Czarnek pytany był m.in. o wymóg, by ukraińscy uczniowie zdawali egzamin ósmoklasisty.



Nie muszą zdawać. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest samo przystąpienie do egzaminu. Podkreślałem to już wielokrotnie - mówił. Na uwagę, że są przepustką do szkół ponadpodstawowych, odparł: "Tak, jednak to nie my wywołaliśmy wojnę w Ukrainie, takie są czasy". Nie możemy zrównać dziecka, które nie zna języka, nie zna literatury polskiej z dzieckiem, które przez osiem lat chodziło do szkoły podstawowej i uczyło się w naszym systemie - przekonywał. Nie możemy tym pierwszym dać specjalnej przepustki do szkół średnich, bo byłoby to dyskryminacją naszych uczniów - ostrzegł.

Według Czarnka, gdyby ukraińskie dzieci zwolnić z egzaminu z języka polskiego, egzamin ósmoklasisty zdawałoby nie ok. 7 tys. osób, ale nawet 2-3 razy tyle. Zajmowaliby miejsca w najlepszych polskich liceach - podkreślał Czarnek. W jego ocenie, to "gotowa recepta na wybuch antyukraińskich nastrojów".

Szef resortu edukacji i nauki był też pytany o możliwość zdalnego zdawania ukraińskiej matury przez uczniów z tego kraju, którzy przebywają w Polsce. Jesteśmy gotowi stworzyć sześć punktów w kraju, w oparciu o uczelnie wyższe, nie szkoły, w których taki egzamin mógłby się odbyć - stwierdził. Zwrócił uwagę, że jeśli matura w Ukrainie ma być organizowana na przełomie lipca i sierpnia, to szkoły w Polsce będą wtedy puste. Będzie więc kilka miejsc, gdzie zagwarantujemy sprzęt komputerowy, łącze i wyznaczymy osoby nadzorujące prawidłowy przebieg - zapowiedział Czarnek.

Według Czarnka, w komisjach nadzorujących zdawanie ukraińskiej matury, mogą być np. osoby wyznaczone przez uczelnie. Ale strona ukraińska może też wskazać swoich nauczycieli, choćby spośród tych, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego. Podkreślę: inicjatywa jest po stronie Ukrainy, my służymy pomocą czysto techniczną. Ta sytuacja nie wymaga żadnych zmian w krajowych przepisach, bo to nie my dopuszczamy do matury, nie my wystawiamy świadectwa, nie my działamy eksterytorialnie. My nic nie zmieniamy - zapewnił.



Według ministra, uczniów, którzy będą w ten sposób podejdą do matury, może być kilka tysięcy. Liczymy (...) opierając się na bazie PESEL, że w Polsce potencjalnych ukraińskich maturzystów jest w granicach kilku tysięcy, więc jest to liczba do udźwignięcia - podsumował Czarnek.