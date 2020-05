Senat na najbliższym posiedzeniu zajmie się m.in. kompleksowym projektem zmian w swym regulaminie, który umożliwi powołanie osoby wybranej przez Senat do komisji ds. zwalczania pedofilii - poinformowała PAP wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Najbliższe posiedzenie Senatu, jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do senackiego Konwentu Seniorów, zaplanowane jest wstępnie na środę i czwartek 27 oraz 28 maja. Na tym posiedzeniu Izba ma się zająć m.in. ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Ponadto - jak poinformowała Godzwon, na posiedzeniu Senat zajmie się też projektem zmian w swoim regulaminie.

W projekcie umożliwiono procedurę wyboru przez Senat członka państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zgodnie z przepisami, komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej i składać z siedmiu członków: trzech - powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego - powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

Godzwon zaznaczyła, że dopiero po tej zmianie możliwe będzie rozpoczęcie procedury wyboru, w tym zgłoszenie i ocena kandydatów.

W zgłoszonym przez większość senacką projekcie zmian w regulaminie zaproponowano też m.in. zmiany w procedurze wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu, doprecyzowano normy dotyczące udziału przedstawicieli organów państwowych oraz przedstawiciela wnioskodawcy projektu ustawy w posiedzeniach Senatu.

Pierwsi członkowie komisji

W czwartek premier Mateusz Morawiecki powołał do komisji Elżbietę Malicką; w ubiegłym tygodniu rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak powołał pierwszego członka tej komisji - dr. hab. Błażeja Kmieciaka. W czwartek prezydent Andrzej Duda do państwowej komisji powołał Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.



Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej.



Do zadań komisji będzie należało m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.



Komisja startuje z opóźnieniem

Pomysł utworzenia takiej komisji powstał po zeszłorocznej premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele. Politycy Zjednoczonej Prawicy chcieli jednak, by komisja nie zajmowała się tylko klerem, ale wszystkimi zawodami.

Komisja, choć utworzona w zeszłym roku, przez długi czas nie podejmowała żadnych działań. Pierwsza zmiana nastąpiła w... poniedziałek 18 kwietnia. Wtedy Rzecznik Praw Dziecka powołał na członka komisji Błażeja Kmieciaka, który w przeszłości współpracował z RPP oraz Ministerstwem Sprawiedliwości ws. ochrony rodziny i życia rodzinnego. Kmieciak był także ekspertem konserwatywnej fundacji Ordo Iuris, która sprzeciwia się aborcji i walczy o zakaz edukacji seksualnej

Jak podawał Onet, taka zwłoka może brać się z tego, że autorzy ustawy o komisji nie rozpisali szczegółowo założeń finansowych. Roczne wynagrodzenia członków komisji kosztowałyby 1 mln zł. Koszt działalności specjalnego urzędu działającego przy komisji wyniósłby 8 mln zł, zatrudnionych miałoby w nim być 44 pracowników.

Liczne filmy o pedofilii

W maju 2019 roku Tomasz i Marek Sekielscy nakręcili film "Tylko nie mów nikomu" o historiach osób wykorzystywanych seksualnie przez księży. 16 maja 2020 roku miała premierę druga część - "Zabawa w chowanego", po której prymas abp Wojciech Polak zdecydował, że zwróci się do Watykanu o wszczęcie postępowania ws. nadużyć.

W środę w TVP premierę miał z kolei film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało" o przypadkach pedofilii i wykorzystywania młodych dziewczyn w sopockich klubach. Latkowski po emisji materiału oskarżył licznych aktorów, piosenkarzy i celebrytów o to, że wiedzieli o całym procederze i nic z tym nie zrobili.