Do tragicznego w skutkach, sobotniego wstrząsu w kopalni Rudna koło Polkowic na Dolnym Śląsku doprowadziło samoistne tąpnięcie – to wnioski specjalnej komisji powołanej przez kopalnię do wyjaśnienia okoliczności wypadku. Przypomnijmy, pod ziemią zginął jeden górnik. Sześciu zostało rannych.

