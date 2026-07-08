Co Polska osiągnęła podczas szczytu NATO w Ankarze?

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„Efekty szczytu są powyżej oczekiwań” - powiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze. Jak zaznaczył, polska delegacja mówiła na szczycie jednym głosem. „Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, aby bronić wartości. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione” – ocenił prezydent Karol Nawrocki.

W środę zakończył się tegoroczny szczyt NATO, odbywający się w stolicy Turcji Ankarze. Podczas konferencji prasowej po zakończeniu szczytu, prezydent Karol Nawrocki ocenił, że Sojusz pozostaje „zjednoczony, silny i zdeterminowany” do obrony swoich wartości.

Nawrocki: NATO najsilniejsze w historii

Jak podkreślił, z wystąpień przywódców państw członkowskich wynikało jednoznacznie, że NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione – powiedział podczas konferencji prasowej w Ankarze.

Prezydent zaznaczył, że uczestnicy szczytu zgodnie uznali Rosję za główne i długoterminowe zagrożenie dla NATO. Jak wskazał, Rosja stanowi zagrożenie nie tylko w kontekście prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny, ale również dla bezpieczeństwa Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Cały Sojusz czuje główne zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej - powiedział, wskazując, że zostało to uwzględnione w końcowej deklaracji Sojuszu.

Wyjeżdżamy z przekonaniem, że więź euroatlantycka jest dziś na bardzo dobrym poziomie – powiedział Karol Nawrocki. Według niego świadczyły o tym zarówno wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa, jak i deklaracje pozostałych sojuszników.

Wyjeżdżam z Ankary z głębokim przekonaniem, że Sojusz jest dzisiaj najsilniejszy w swojej historii - dodał.

Żołnierze USA w Polsce

W jego opinii efekty przynosi polityka Trumpa, naciskającego na europejskich sojuszników, by gwałtownie zwiększali swoje wydatki na obronność.

Pytany o kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, Nawrocki wyraził „głębokie przekonanie, które jest potwierdzane” w czasie kolejnych naszych spotkań i rozmów z prezydentem USA, że „nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce i że kierunkiem naszej drogi jest teraz stała obecność wojsk USA w Polsce”.

Teraz wszystko w rękach polskiego MON, amerykańskiego ministerstwa obrony narodowej, które muszą wypełnić te deklaracje szczegółami - dodał.

Sikorski: Polska w Ankarze mówiła jednym głosem

W środę wieczorem szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski po powrocie do kraju podsumowali dwudniowy szczyt w Ankarze. Według szefa MSZ, jego wyniki są „powyżej oczekiwań”.

Szkoda, że nie możemy mówić o tym, co było na zamkniętych sekcjach, ale chcę, by państwo nam zaufali, że to była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa i w spokojniejszej atmosferze niż niektóre wypowiedzi publiczne - ocenił Sikorski.

Jak dodał, polska delegacja w Ankarze „mówiła jednym głosem”. Różnie z tym w przeszłości bywało, tym razem prezydent (Karol Nawrocki) potraktował stanowisko rządu poważnie, i Polska mówiła zgodnie ze swoimi strategicznymi interesami. Między innymi dzięki temu nasz głos był prominentny i słyszalny - powiedział szef MSZ.

Polska dyplomacja osiągnęła to, że w dwóch formatach, zarówno spotkania sojuszniczego, jak i dokumentów podkreśliliśmy wagę formatu E5, a więc grupę państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, by Zachód Europy nie próbował decydować za Europą Wschodnią czy Południe - dodał Sikorski.

Pociski do Patriotów

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał natomiast, że na szczycie NATO doszło do podpisania porozumienia między USA a kilkoma europejskimi sojusznikami - Polską, Niemcami, Holandią i Szwecją - ws. serwisowania pocisków do Patriotów w Europie.

Jeżeli będą rakiety do systemów Patriot konstruowane w Europie, a Polska będzie w tym uczestniczyć, bo podpisaliśmy (...) porozumienie na przenoszenie centrów serwisowych, a w konsekwencji produkcyjnych (pocisków), to tylko się cieszyć - powiedział szef MON.

Nawiązał też do sprawy przekazania części tych rakiet - typu PAC-3 MSE - przez Polskę Ukrainie w ostatnich miesiącach. Jak ocenił, krytykujący ten krok politycy „PiS i Konfederacji chyba nie zdawali sobie do końca sprawy, że przecież tych rakiet nie można użyć czy przekazać bez zgody USA”.

To się odbywało akurat na wniosek USA. Na wniosek głównodowodzącego armią amerykańską w Europie gen. Alexusa Grynkewicha i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte'go (...). Czy można sobie wyobrazić, że Polska podejmuje działania wbrew swojemu sojusznikowi? - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz dodał również, że Polska jest zainteresowana wszelką współpracą, jeśli chodzi o serwisowanie czy produkcję pocisków do Patriotów. Potrzebujemy zwielokrotnienia produkcji rakiet do systemów Patriot. Wojna na Bliskim Wschodzie pokazała, jak szybko można zużyć zapasy, jak trudno jest wytwarzać je tylko w jednym miejscu w USA - mówił.