Co po „szponcie” i „sigmie”? Trwa plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026

RMF24

Język młodych nie przestaje zaskakiwać. Trwa 11. edycja plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Do 25 października każdy może zgłosić swoje propozycje. O tym, które słowo wygra, zdecydują internauci w głosowaniu, które potrwa od 3 do 30 listopada. Wyniki poznamy na początku grudnia.

Język, który żyje – co wybiorą młodzi?

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku już od ponad dekady pokazuje, jak dynamicznie zmienia się język młodego pokolenia. To właśnie tutaj rodzą się nowe wyrażenia, które błyskawicznie zdobywają popularność w internecie, grach, muzyce czy popkulturze.

Wśród finalistów poprzednich edycji znalazły się takie słowa jak „brainrot”, „GOAT”, „lowkey” czy „twin”. Czy w tym roku pojawi się nowy hit, który na stałe zagości w codziennych rozmowach nie tylko młodych ludzi?

Nie tylko zabawa – most między pokoleniami

Organizatorzy podkreślają, że plebiscyt to nie tylko świetna zabawa, ale także okazja do lepszego zrozumienia młodego pokolenia.

Wiemy, że dorośli czasem nie nadążają za słownictwem młodych – i odwrotnie. Chcemy pokazać, że nie powinien to być powód do oceniania, ale otwarcie przestrzeni do rozmowy i zrozumienia. Dzięki plebiscytowi Młodzieżowe Słowo Roku oswajamy starsze pokolenia z językiem młodych, wyjaśniamy, że język jest wyrazem odrębności i tożsamości młodych – mówi Natalia Wojciechowska, prezes Wydawnictwa Naukowego PWN.

Każdy może zgłosić swoje propozycje na stronie https://sjp.pwn.pl/msr. Na studentów czekają dodatkowe nagrody w aplikacji Uniperks – szczegóły już 1 października! Warto się pospieszyć, bo zgłoszenia trwają tylko do 25 października.

„Szponcić” Młodzieżowym Słowem Roku 2025

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej odsłonie Młodzieżowego Słowa Roku zwyciężyło „Szponcić”/„szpont”.

Słowa "szponcić" używa się albo w celu wyrażenia dezaprobaty - w znaczeniu "robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć", albo podziwu - "robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować". Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym; znaczyło "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia".

Z kolei rzeczownik "szpont" odnosi się m.in. do zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku.

W 2024 roku triumfowało słowo "sigma”. To termin, który określa osobę odnoszącą sukcesy, niezależną i pewną siebie.