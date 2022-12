"Jeśli Solidarna Polska nie będzie chciała poprzeć, będziemy zmuszeni, żeby pewne korekty ustawowe przegłosować z tymi osobami w parlamencie, które uważają, że dodatkowe środki dla Polski są ważne" – mówił rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o to, jak premier Mateusz Morawiecki zamierza rozwiązać konflikt z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą, aby uzyskać fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. "PiS uważa, że dodatkowe środki finansowe dla Polski na rozwój infrastruktury, edukacji i wielu różnych obszarów są ważne i one są również elementem budowania suwerenności" – podkreślał. "Niektórzy przedstawiciele Solidarnej Polski budują swoją narrację dotyczącą powodów, dla którego rzekomo nie można dojść do kompromisu w tym zakresie" - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller / Albert Zawada / PAP Piotr Müller przypomniał, że Solidarna Polska głosowała przeciwko ustawie o zasobach własnych UE, która pozwalała w ogóle na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy też z głosami opozycji, która akurat popierała uzyskanie środków dla Polski, udało się tę ustawę przegłosować - mówił. W Zjednoczonej Prawicy różnimy się w tym konkretnym przypadku, ale w przytłaczającej większości spraw jesteśmy zgodni i głosujemy ustawy bez większych problemów w polskim parlamencie - zauważył.



Suwerenność buduje się również poprzez suwerenność ekonomiczną, gospodarczą oraz zakupy dla wojska - podkreślił rzecznik rządu. Zwrócił uwagę, że aby zakupy dla wojska były możliwe, polskie państwo musi mieć środki finansowe w innych obszarach.



Jeśli nie będziemy mieć środków, to wówczas nakłady na wojsko będą w jakimś sensie musiały być poddane pewnej presji. Nie chcielibyśmy tego, bo uważamy, że bezpieczeństwo Polski jest kluczowe i zakupy dla wojska są niezbędnym elementem budowania polskiej suwerenności - powiedział rzecznik rządu.

W poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda poinformował, że Komisja Europejska podpisała tzw. ustalenia operacyjne dotyczące polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Na finiszu jest przygotowanie pierwszego wniosku o płatność - dodał. Rzecznik rządu Piotr Müller / Albert Zawada / PAP Komisja Europejska zaakceptowała w poniedziałek wszystkie programy operacyjne na poziomie krajowym - poinformował Piotr Müller. Nie tylko regionalne programy operacyjne, ale również programy operacyjne z umowy partnerstwa na poziomie ogólnopolskim uzyskały akceptację Komisji Europejskiej i przechodzą do realizacji, jeśli chodzi o tę klasyczną politykę budżetową UE - podkreślił. Jak dodał, jako ostatni akceptację Komisji uzyskał program dotyczący rybołówstwa.