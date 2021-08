W Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Łodzi, Krakowie i kilkudziesięciu innych polskich miastach odbyły się manifestacje pod hasłem "Wolne media, wolni ludzie". Brali w nich udział dziennikarze, społecznicy i liderzy partii opozycyjnych. Największy protest zorganizowano przed Sejmem w Warszawie. Jego uczestnicy skandowali hasła takie jak: "wolność słowa jest kluczowa" czy "chcemy mieć wybór. Akcje były związane z nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która w opinii części mediów, ekspertów i opozycji, wymierzona jest w Grupę TVN.

Protesty zorganizowano m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku / Kuba Kaługa, Piotr Szydłowski, Mateusz Chłystun / RMF FM

W zeszły piątek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt PiS zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który - zdaniem części mediów, ekspertów i opozycji - wymierzony jest w Grupę TVN. Ma bowiem skłonić amerykańskiego udziałowca koncernu, firmę Discovery do sprzedaży akcji i wycofania się z inwestycji na polskim rynku medialnym.





Dzisiejszą akcję protestacyjną w obronie mediów zorganizowało kilkanaście formacji i stowarzyszeń, m.in. Komitet Obrony Demokracji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo Dziennikarskie, Ogólnopolski Strajk Kobiet i stowarzyszenia prawnicze.





Aktywiści protestujący w obronie wolności mediów weszli na dach budynku Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Interweniowały służby.

Z manifestującymi przed Sejmem w Warszawie spotkał się lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Władza chce zamknąć niezależne media, bo zdaje sobie sprawę, że jej najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda" - ocenił polityk.





Sejm zajmie się "lex TVN" na środowym posiedzeniu.

20:20

Większość protestów została już zakończona.



20:15

Cytat Władza chce zamknąć niezależne media, bo zdaje sobie sprawę, że jej najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda ocenił lider PO Donald Tusk, który spotkał się z manifestującymi w Warszawie przed Sejmem w obronie TVN.

Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

20:10

Akcję protestacyjną zorganizowano również w Brukseli.

19:40

Muszą być wolne media i wolna telewizja. Robienie tego w Polsce, co na Węgrzech, czyli doprowadzenie do tego, że będą tylko prorządowe media jest niedopuszczalne i nie możemy się na to zgodzić - powiedzieli reporterowi RMF MAXXX Łukaszowi Zakrzewskiemu mieszkańcy Krosna.

Chcemy mieć wybór. Żyjemy w tym kraju i chcemy mieć wybór, co oglądamy - powiedziała Izabela Fularz z Komitetu Obrony Demokracji w Krośnie.

Protestujący w obronie mediów w Krośnie / Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Manifestacja w Krośnie / Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Wielu mieszkańców Krosna wyraziło dziś swój sprzeciw przeciwko ustawie LEX TVN / Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

19:30

19:15

Uczestnicy manifestacji w Warszawie przyszli z plakatami, na których można przeczytać hasła: "Będę bronił TVN. To moja stacja" i "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska", a także z logo TVN z literą "V" stylizowaną na znak victorii, czyli zwycięstwa.



Demonstrację zabezpieczają znaczne siły policyjne. Protestujący skandują "Wolne media".





Służby przed Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie / Rafał Guz / PAP

19:10

Coraz więcej zdjęć napływa z interwencji służb wobec protestujących, którzy weszli na dach budynku Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Około godz. 18.00 służby zaczęły ściągać manifestantów z dachu. Doszło od przepychanek z policją. Naruszona została nietykalność osobista jednego z policjantów. Atakującą była kobieta. Ugryzła funkcjonariusza. Był to jedyny incydent podczas tego zgromadzenia - przekazał rzecznik stołecznej policji podkom. Rafał Retmaniak.

Jak ustalił PAP, kobietą, która miała naruszyć nietykalność funkcjonariusza jest tzw. Babcia Kasia - Katarzyna A. Wobec niej środków przymusu bezpośredniego.

Na miejsce została wezwana karetka pogotowia - ratownicy udzielili pomocy kobiecie i poszkodowanemu policjantowi.

/ Rafał Guz / PAP

/ Rafał Guz / PAP

19:07

19:05

Przy grzmotach i błyskach piorunów protestują łodzianie w obronie wolnych mediów. Manifestacja przeszła już trasę od pl. Wolności do Pasażu Schillera.



18:56

Zgromadzenia także w Trójmieście i na Pomorzu. W Sopocie w obronie wolności mediów manifestowało dziś około 300 osób. Gęsty tłum, do którego dołączali także turyści zebrał się na Długim Targu w Gdańsku, obok słynnej Fontanny Neptuna.



18:50

Kilkaset osób manifestuje na rynku w Katowicach w obronie TVN i wolnych mediów. Wolność słowa jest kluczowa - mówią demonstrujący i nawiązują do postulatów dawnej Solidarności.



18:45

Około 200 osób zgromadziło się na zakopiańskich Krupówkach, by zamanifestować poparcie dla wolnych mediów. W większości to mieszkańcy Zakopanego, ale do manifestacji przyłączają się także turyści z różnych stron Polski, którzy wypoczywają pod Tatrami - relacjonuje nasz dziennikarz Maciej Pałahicki.



18:40

W poznaniu zgromadzenie "Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska" rozpoczęło się odczytaniem Preambuły Konstytucji RP.









18:33

Aktywiści protestujący w obronie TVN weszli na dach budynku Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.



Cytat Na dach budynku weszło pięć osób, nie chciały zejść. Naruszono nietykalność jednego z policjantów powiedział PAP z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji podkom. Rafał Retmaniak

Ok. godz. 18.00 służby zaczęły ściągać manifestantów z dachu.





18:30

W Krakowie na Rynku Głównym przy wieży ratuszowej zgromadziło się około dwóch tysięcy osób, by zaprotestować przeciwko tzw. ustawie lex TVN. Skandowane są hasła: ,,Chcemy możliwości wyboru a nie powrotu PRL-u".

/ Marek Wiosło / RMF FM

/ Marek Wiosło / RMF FM

/ Marek Wiosło / RMF FM

/ Marek Wiosło / RMF FM

/ Marek Wiosło / RMF FM

18:27

Demonstracja "Wolne media. Wolni ludzie. Wolna Polska" przed Sejmem w Warszawie.



/ Paweł Supernak / PAP

/ Paweł Supernak / PAP

18:25

Manifestacja odbywa się także w Koszalinie.



18:24

Tak protestują mieszkańcy Łodzi.



18:23

Protest w Olsztynie.



18:20

Zdjęcie z protestu we Wrocławiu zamieściła w mediach społecznościowych senator Barbara Zdrojewska.



18:15

Przed gmachem Sejmu jest nasz wóz satelitarny i dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. W centralnym punkcie protestu znajduje się scena, z której będą przemawiać najpierw dziennikarze, później sędziowie i prawnicy, a potem politycy. Jak ustaliła nasza reporterka, swoją obecność na proteście potwierdził Donald Tusk.



Najważniejsi są jednak mieszkańcy, a tych przybywa z każdą minutą. To nie tylko warszawiacy, są też osoby z Pomorza, Kujaw i innych, oddalonych od stolicy regionów.



Słychać hasła: wolne media, wolni ludzie i wolność, równość, demokracja. Zgromadzenie ma potrwać co najmniej 2 godziny. Policja pilnuje porządku i organizuje ruch samochodów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami - zamknięta jest ulica Matejki.



18:00

Zgromadzenie w obronie TVN także w Gdańsku. Na miejscu, jak relacjonuje dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa, na miejscu jest kilkadziesiąt, a być może nawet kilkaset osób. Trudno to ocenić. Ci, którzy się tu zgromadzili przynieśli ze sobą flagi Komitetu Obrony Demokracji, ale też transparenty z napisami "Nie ma wolności bez mediów niezależności", czy też "Nie chodzi o stację, chcą nam zabrać demokrację".

17:59

Manifestacje rozpoczynają się w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce. Największa z nich spodziewana jest przed Sejmem, gdzie oprócz przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych, wezmą udział także parlamentarzyści głównych sił opozycyjnych, w tym: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050.



Podczas stołecznej manifestacji głos mają zabrać m.in. dziennikarze, przedstawiciele środowisk prawniczych, obywatelskich i politycy.

17:58

Wtorkowe manifestacje organizuje wspólnie kilkanaście stowarzyszeń i ugrupowań, oprócz KOD, HFPC, Strajku Kobiet i Towarzystwa Dziennikarskiego, także: Akcja Demokracja, Obywatele RP, Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Stowarzyszenie Imienia Tadeusza Mazowieckiego, Grand Press Found, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów "Themis", Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex super omnia", Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" i Partia Zieloni.