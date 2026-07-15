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Były szef Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (09:03)

Maciej Ś., były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany, a następnie zwolniony do domu.

Były szef Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty
/RMF FM
  • Maciej Ś., były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
  • Wobec Macieja Ś. oraz Cezarego J., byłego członka zarządu Fundacji, zastosowano środki zapobiegawcze.
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Wobec Macieja Ś. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze. Podobne środki objęły także Cezarego J., byłego członka zarządu Fundacji. 

Cezary J. wczoraj usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju oraz o zatrzymaniu jego paszportu.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów, które są przedmiotem postępowania.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy” w 2017 roku i prowadzi ją prokuratura regionalna w Rzeszowie. Szkoda majątkowa wyrządzona fundacji miała wynieść nie mniej niż 8 milionów 400 tysięcy złotych.

Źródło: RMF FM
Tagi: Polska Fundacja Narodowa

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