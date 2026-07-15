Były szef Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty

RMF24

Maciej Ś., były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany, a następnie zwolniony do domu.

Wobec Macieja Ś. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze. Podobne środki objęły także Cezarego J., byłego członka zarządu Fundacji.

Cezary J. wczoraj usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju oraz o zatrzymaniu jego paszportu.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów, które są przedmiotem postępowania.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy” w 2017 roku i prowadzi ją prokuratura regionalna w Rzeszowie. Szkoda majątkowa wyrządzona fundacji miała wynieść nie mniej niż 8 milionów 400 tysięcy złotych.