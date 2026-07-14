Są zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J.

RMF24

Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec niego zakazu opuszczania kraju oraz o zatrzymaniu jego paszportu. Wciąż trwają przesłuchania drugiego z byłych członków zarządu PFN, Macieja Ś. Szczegóły sprawy pozostają na razie tajemnicą.

Prokuratura regionalna w Rzeszowie poinformowała o postawieniu zarzutów byłemu członkowi zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezaremu J. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, mężczyzna opuścił budynek prokuratury. Wobec Cezarego J. zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy – zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymanie paszportu.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów, które są przedmiotem postępowania. Jak podkreślają, decyzja o utajnieniu informacji została podjęta ze względu na dobro trwającego śledztwa.

W tym samym czasie prowadzone są czynności procesowe wobec drugiego z byłych członków zarządu PFN, Macieja Ś. Przesłuchanie w jego sprawie wciąż trwa. Prokurator regionalny w Rzeszowie, Jaromir Rybczak, przekazał, że nie jest w stanie określić, kiedy czynności się zakończą.

Nie jestem w stanie przewidzieć, ile one będą trwały, czy się zakończą dzisiaj, czy jutro. W związku z tym to jest ostatnia informacja w tej formie dziś. Jak tylko czynności się zakończą, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, czy jutro, opublikujemy komunikat na naszej stronie internetowej – poinformował prokurator Rybczak.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Fundacji w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Szkoda majątkowa wyrządzona fundacji miała wynieść nie mniej niż 8 milionów 400 tysięcy złotych.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie zarzuty usłyszał Cezary J. oraz jakie decyzje zapadną wobec Macieja Ś. Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.