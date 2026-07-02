RMF24

To była wyjątkowo trudna noc dla służb ratowniczych w całym kraju. Przez Polskę przetoczyły się gwałtowne burze, które przyniosły intensywne opady i silny wiatr. Skutek? Setki uszkodzonych dachów, powalone drzewa i liczne podtopienia. Strażacy interweniowali ponad dwa i pół tysiąca razy, a najbardziej ucierpiały województwa śląskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie.

Gwałtowne burze, które przetoczyły się przez kraj, postawiły na nogi tysiące strażaków. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, minionej nocy strażacy musieli interweniować ponad 2500 razy. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, gdzie odnotowano ponad 700 wyjazdów. Nieco mniej, ale wciąż bardzo dużo, interwencji odnotowano w województwach świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i na Kujawach.

Strażacy przez całą noc usuwali skutki nawałnic – zabezpieczali uszkodzone dachy, wypompowywali wodę z zalanych piwnic, usuwali powalone drzewa i konary, które blokowały drogi, chodniki i prywatne posesje. W wielu miejscach prądu zabrakło na długie godziny.

Śląskie – ponad 700 interwencji

Województwo śląskie znalazło się w centrum żywiołu. To właśnie tutaj strażacy mieli najwięcej pracy – ponad 700 interwencji w ciągu jednej nocy. Silny wiatr łamał drzewa jak zapałki, zrywał dachy i uszkadzał linie energetyczne. Ulice wielu miast zostały zalane, a mieszkańcy z niepokojem patrzyli na rosnący poziom wody.

Podkarpacie - uszkodzone dachy i powalone drzewa

Podkarpaccy strażacy interweniowali tej nocy 84 razy, głównie w powiatach stalowowolskim, mieleckim i tarnobrzeskim. Wiatr uszkodził aż 18 dachów, w większości na budynkach gospodarczych, ale także na jednym z budynków wielorodzinnych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Najwięcej pracy strażacy mieli jeszcze w środowy wieczór – po północy sytuacja zaczęła się uspokajać.

W wyniku nawałnicy bez prądu pozostawało około tysiąca odbiorców, głównie w okolicach Stalowej Woli i Mielca. Służby energetyczne szybko uporały się z awariami i już w czwartek rano prąd wrócił do wszystkich mieszkańców.

Świętokrzyskie - ewakuacje harcerzy i zniszczona infrastruktura

Województwo świętokrzyskie również mocno odczuło skutki burzowej nocy. Strażacy odnotowali blisko 300 interwencji, a silny wiatr uszkodził lub zerwał 38 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Intensywne opady deszczu i gradu doprowadziły do licznych podtopień, a powalone drzewa tarasowały drogi i posesje.

W regionie odbywały się cztery obozy harcerskie, w których uczestniczyło blisko 100 osób. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani do pobliskich budynków. Prezydent Starachowic Marek Materek zaapelował do mieszkańców o zgłaszanie uszkodzeń infrastruktury miejskiej i podziękował wszystkim służbom za zaangażowanie i pomoc.

Lubelskie - tysiące odbiorców bez prądu

Lubelscy strażacy mieli tej nocy pełne ręce roboty – odnotowali blisko 420 zgłoszeń związanych z burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce w powiecie puławskim, gdzie strażacy aż 170 razy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnicy. W całym regionie wiatr uszkodził lub naderwał 46 dachów, a aż 63 razy strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic.

W Puławach woda wybijała studzienki, zalane były ulice, a na drogach leżały połamane drzewa. W Dęblinie silny wiatr uszkodził budynki i pojazdy. W szczytowym momencie bez prądu pozostawało około 4 tysiące osób, głównie w rejonie Białej Podlaskiej. Służby energetyczne przez całą noc pracowały nad usuwaniem awarii.

Mimo ogromu zniszczeń i dramatycznych scen, najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń. To efekt szybkiej i sprawnej akcji służb ratunkowych, które przez całą noc walczyły z żywiołem.