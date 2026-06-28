Połamane gałęzie, uszkodzone auta. Potężne burze przechodzą przez Polskę

RMF24

Najpierw rekordowy upał, teraz gwałtowne burze. W Lubuskiem rozpoczął się prawdziwy pogodowy rollercoaster. Jak powiedział RMF FM mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej, do godz. 21 napłynęło około 40 zgłoszeń. Ponad 60 interwencji dotyczących silnej nawałnicy i gradu odnotowali już strażacy z Wielkopolski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Groźne nawałnice przechodzą przez Polskę

Po upale sięgającym 40 st. C, wieczorem nad Polskę nadciągnęły burze z gradobiciem i wichurami. Szczególnie poważna sytuacja jest m.in. w województwie wielkopolskim oraz lubuskim.

Jak poinformował nas Słuchacz na Gorącą Linię RMF FM, na drodze krajowej nr 27, w okolicach miejscowości Bieniów w województwie lubuskim - trasa Zielona Góra - Żary - na jezdni leżą połamane gałęzie i konary drzew. Na miejscu pracują strażacy, ale występują spore utrudnienia. W miejscowości Skrzatusz w Wielkopolsce spadł natomiast grad.

Polscy Łowcy Burz informują, że w rejonie Skwierzyny w powiecie międzyrzeckim, a także w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem połamane drzewa uszkodziły samochody.

Ostrzeżenia IMGW, alert RCB

„W zachodniej i północno-zachodniej części kraju coraz liczniej rozwijają się burze. Przemieszczają się one z południowego zachodu na północny wschód. Przejściowo towarzyszy im ulewny deszcz o natężeniu do około 15 mm/10 min, a godzinowe sumy opadów sięgają 30-35 mm. Istnieje podwyższone ryzyko opadów dużego gradu o średnicy do 3-4 cm. Aktywność burzowa nad regionem będzie wzrastać, burzom dodatkowo może towarzyszyć wiatr w porywach do nawet 100 km/h” - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

„Uwaga! Dziś i jutro (28/29.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.