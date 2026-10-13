Budowa drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Jest ważne porozumienie

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Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka.

„Chcemy, aby na rozwoju polskiego atomu korzystały polskie firmy”

„Polska jest 20. gospodarką świata, ale nasze ambicje sięgają wyżej. Nie będzie silnej, niezależnej gospodarki bez energetyki jądrowej. Budujemy już pierwszą elektrownię jądrową, a równolegle przyspieszamy przygotowania do realizacji drugiej” – napisał Motyka na platformie X.

Dodał, że PEJ będą inwestorem i koordynatorem projektu, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności.

Łączymy kompetencje obu spółek, aby sprawnie przygotować inwestycję. Chcemy, aby na rozwoju polskiego atomu korzystały polskie firmy, pracownicy i przemysł. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo, suwerenność i rozwój gospodarczy – dodał minister.

Kiedy ma powstać druga polska elektrownia jądrowa?

Zgodnie z przyjętym przez rząd zaktualizowanym Programem polskiej energetyki jądrowej, w 2027 r. ma zostać wybrany partner strategiczny i dostawca technologii dla drugiej elektrowni jądrowej. Na około 2032 r. planowane jest rozpoczęcie budowy a około 2040 r. – uruchomienie pierwszego bloku energetycznego.

Preferowanymi lokalizacjami pozostają Bełchatów i Konin, ale ostateczny wybór lokalizacji ma zostać dokonany przez inwestora po szczegółowych analizach i badaniach terenowych. Jak podaje Ministerstwo Energii, obecnie trwa dialog konkurencyjny w sprawie wyboru dostawcy technologii i wykonawcy inwestycji. Przystąpiły do niego Stany Zjednoczone, Francja i Kanada.

Pierwszy reaktor w 2036 roku

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r. Dziś Westinghouse złożył polskim dostawcom wstępne zlecenia wykonania modułów do pierwszego reaktora elektrowni.