Bohaterka po godzinach. Uratowała życie 90-latce, a już za chwilę wystąpi w finale Miss Polski

RMF24

Ratuje życie poza służbą, reprezentuje kraj w koszykówce i pomaga rodzinom w kryzysie. Na dodatek ma szanse na zdobycie tytułu Miss Polski. Starsza posterunkowa Klaudia Węcłaś 2 sierpnia wystąpi w wielkim finale konkursu.

Klaudia Węcłaś pochodzi z Piaseczna w województwie mazowieckim. Na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji Warszawa Wilanów, a po godzinach trenuje koszykówkę na najwyższym poziomie.

Reprezentowała Polskę podczas mistrzostw świata w koszykówce 3x3 oraz mistrzostw Europy w klasycznej odmianie 5x5. Obecnie studiuje kryminologię i angażuje się w pomoc dzieciom oraz młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Już 2 sierpnia Klaudia będzie reprezentować województwo mazowieckie podczas Wielkiego Finału Miss Polski 2026, który odbędzie się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.



Bohaterka po służbie – szybka reakcja uratowała życie

Rok temu Klaudia Węcłaś udowodniła, że policjantem jest się nie tylko na służbie. Podczas prywatnej podróży przez Miechów w województwie małopolskim, w trudnych warunkach pogodowych, zauważyła na przejściu dla pieszych starszą kobietę, która czołgała się po pasach. Natychmiast poprosiła kierowcę o zatrzymanie auta i ruszyła na pomoc.

Okazało się, że około 90-latka była wyziębiona, osłabiona i miała problemy z oddychaniem. Klaudia wraz z partnerem pomogli jej wstać, przeprowadzili w bezpieczne miejsce, okryli dodatkową warstwą ubrania i wezwali pogotowie. Policjantka przez cały czas monitorowała stan kobiety, utrzymywała z nią kontakt i dowiedziała się, że seniorka choruje na nadciśnienie i cukrzycę. Tego dnia, z powodu braku pomocy, kobieta wyszła sama do apteki po leki, ale osłabienie doprowadziło do omdlenia na pasach.

„Funkcjonariuszka, wykazując się empatią i odpowiedzialnością, udała się do pobliskiej apteki, by zdobyć coś słodkiego dla kobiety, która mogła mieć niski poziom cukru we krwi. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, kobieta znajdowała się pod stałą opieką policjantki” – pisała w ubiegłym roku warszawska policja w komunikacie na stronie.