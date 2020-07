"Nie ma drugiego państw w Europie, gdzie byłby tak dobrze zorganizowany ruch społeczny, jakim są Ochotnicze Straże Pożarne" – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w czasie finału drugiej edycji akcji "Bitwa o wozy". Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których została odnotowana najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich, mogły w ramach tej akcji otrzymać promesy na wóz strażacki. Do wygrania było 49 pojazdów - po jednym dla zwycięskiej gminy reprezentującej każde województwo z dawnego podziału administracyjnego kraju.

W czasie finału II edycji akcji wręczono promesy na zakup nowych wozów strażackich dla OSP. Wiceminister Wąsik gratulował zwycięzcom ich "obywatelskich społeczności, które są aktywne, które reagują na wezwanie, potrafią stanąć jak jeden mąż i pójść do wyborów, żeby pokazać, że ich głos ma sens".





Maciej Wąsik / Wojciech Olkuśnik / PAP



Dziękując za aktywność, mobilizację i frekwencję, Wąsik podkreślił jednocześnie, że wybory to święto demokracji. Cieszę się, że na święcie demokracji zyskują Ochotnicze Straże Pożarne, sól tej ziemi, sól Polski gminnej, sól Polski powiatowej - mówił. To są bohaterowie naszych czasów, ludzie, którzy pracując zawodowo, znajdują czas na to, żeby działać w Ochotniczych Strażach Pożarnych, żeby nieść pomoc drugim, swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom, swoim współmieszkańcom - wyliczał.

II edycja bitwy o wozy: lista zwycięskich gmin

Byłe województwo bialskopodlaskie

gm. Rossosz - 80,96%

Byłe województwo białostockie

gm. Rudka - 82,02%

Byłe województwo bielskie

gm. Ślemień - 85,22%

Byłe województwo bydgoskie

gm. Brusy - 70,87%

Byłe województwo chełmskie

gm. Urszulin - 71,13%

Byłe województwo ciechanowskie

gm. Joniec - 75,77%

Byłe województwo częstochowskie

gm. Irządze - 76,93%

Byłe województwo elbląskie

m. Krynica Morska - 74,73%

Byłe województwo gdańskie

gm. Kosakowo - 78,12%

Byłe województwo gorzowskie

gm. Kłodawa - 72,6%

Byłe województwo jeleniogórskie

gm. Platerówka - 76,97%

Byłe województwo kaliskie

gm. Czajków - 76,14%

Byłe województwo katowickie

gm. Wyry - 74,88%

Byłe województwo kieleckie

gm. Smyków - 75,26%

Byłe województwo konińskie

gm. Powidz - 75,64%

Byłe województwo koszalińskie

gm. Kołobrzeg - 68,25%

Byłe województwo krakowskie

gm. Sułoszowa - 77,82%

Byłe województwo krośnieńskie

gm. Jasienica Rosielna - 76,5%

Byłe województwo legnickie

gm. Jerzmanowa - 72,62%

Byłe województwo leszczyńskie

gm. Pakosław - 72,78%

Byłe województwo lubelskie

gm. Wilkołaz - 73,69%

Byłe województwo łomżyńskie

gm. Szulborze Wielkie - 89,9%

Byłe województwo łódzkie

gm. Rzgów - 77,2%

Byłe województwo nowosądeckie

gm. Laskowa - 78,41%

Byłe województwo olsztyńskie

gm. Dywity - 68,96%

Byłe województwo opolskie

gm. Skarbimierz - 69,03%

Byłe województwo ostrołęckie

gm. Dąbrówka - 77,36%

Byłe województwo pilskie

gm. Margonin - 72,7%

Byłe województwo piotrkowskie

gm. Inowłódz - 77,06%

Byłe województwo płockie

gm. Słupno - 74,04%

Byłe województwo poznańskie

m. Obrzycko - 81,81%

Byłe województwo przemyskie

gm. Zarzecze - 68,6%

Byłe województwo radomskie

gm. Klwów - 94,61%

Byłe województwo rzeszowskie

gm. Hyżne - 74,11%

Byłe województwo siedleckie

gm. Bielany - 83,44%

Byłe województwo sieradzkie

gm. Wodzierady - 77,27%

Byłe województwo skierniewickie

gm. Słupia - 86,86%

Byłe województwo słupskie

gm. Parchowo - 74,78%

Byłe województwo suwalskie

gm. Nowinka - 71,58%

Byłe województwo szczecińskie

gm. Kobylanka - 74,58%

Byłe województwo tarnobrzeskie

gm. Chrzanów - 82,89%

Byłe województwo tarnowskie

gm. Trzciana - 78,03%

Byłe województwo toruńskie

gm. Wielka Nieszawka - 70,73%

Byłe województwo wałbrzyskie

gm. Marcinowice - 70,3%

Byłe województwo warszawskie

m. Podkowa Leśna - 81,72%

Byłe województwo włocławskie

gm. Boniewo - 72,28%

Byłe województwo wrocławskie

gm. Jordanów Śląski - 82,78%

Byłe województwo zamojskie

gm. Turobin - 70,88%

Byłe województwo zielonogórskie

gm. Świdnica - 71,77%