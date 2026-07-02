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Będą dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie szpitali. Ustalenia RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (12:22)

Dodatkowe pieniądze na zwiększenie bezpieczeństwa mają pojawić się w nowym Programie Ochrony Ludności - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Jest to konsekwencja między innymi ataku, do którego w ubiegłym tygodniu doszło w Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju. 19-latek zaatakował tam nożem personel i pacjentów.

Będą dodatkowe pieniądze na zabezpieczenie szpitali. Ustalenia RMF FM
Szpitale otrzymają dodatkowe pieniądze na zwiększenie bezpieczeństwa, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • W nowym Programie Ochrony Ludności na lata 2027-2031 przewidziano dodatkowe środki finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa w szpitalach.
  • Do końca wakacji wszystkie karetki pogotowia w Polsce mają być wyposażone w kamizelki nożoodporne i szpikulcoodporne.
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Dodatkowe pieniądze będą mogły być przeznaczone na przykład na dodatkową ochronę albo sprzęt taki jak elektromagnetyczne bramki przy wejściu do lecznicy. Decyzję mają podejmować dyrektorzy szpitali. W planie są też szkolenia dla pracowników szpitali - potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. 

Wysłałam formalną prośbę do Komendanta Głównego Policji o wsparcie z zorganizowaniu szkoleń, także z technik samoobrony tak, żeby Jastrzębie-Zdrój i inne szpitale mogły z tych szkoleń skorzystać przy wsparciu policji. Ta wiedza i umiejętność, jak reagować, jak praktycznie bronić się przedmiotami codziennego użytku, które mamy do dyspozycji, jest bardzo cenna. To też podkreślali pracownicy szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, którzy byli świadkiem zdarzeń w ubiegłym tygodniu - zaznacza wiceminister Kacperczyk.

Budżet w Programie Ochrony Ludności dotyczy lat 2027-2031.

Kamizelki nożoodporne w każdej karetce coraz bliżej

Jednocześnie w resorcie zdrowia nasz dziennikarz ustalił, że do końca wakacji wszystkie karetki pogotowia w Polsce powinny być wyposażone w kamizelki nożoodporne i szpikulcoodporne. Takie wyposażenie jest już gotowe do odbioru przez poszczególne zespoły ratownictwa medycznego. 

Korzystanie z kamizelek nie będzie obowiązkowe. Decyzję w każdej sytuacji podejmować mają medycy w karetce na podstawie informacji o typie zdarzenia i miejscu, w którym będą interweniować. Od strony formalnej kamizelki powinny być dostępne w karetkach od stycznia 2027 roku. W praktyce resort zdrowia chce ten termin przyspieszyć.

Pomysł wyposażenia karetek pogotowia w kamizelki nożoodporne pojawił się pod koniec stycznia 2025 roku, po śmiertelnym ataku nożem na ratownika medycznego w mazowieckich Siedlcach.

Źródło: RMF24
Tagi: szpitale

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