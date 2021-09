Mokotowscy policjanci zatrzymali Beatę Kozidrak. Wokalistka zespołu Bajm prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W organizmie miała 2 promile. Informację potwierdził dziennikarz RMF FM.

Beata Kozidrak / Wojciech Olkuśnik / PAP

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Mokotowie. Beata Kozidrak jechała swoim bmw al. Niepodległości od stron Piaseczna.

Według nieoficjalnych informacji, 61-letnia wokalistka Bajmu miała jechać "zygzakiem", od krawężnika do krawężnika.

Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję oraz zablokował piosenkarce jazdę na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego.



Badanie alkomatem wykazało w organizmie Kozidrak dwa promile alkoholu. Zostało jej zabrane prawo jazdy.



Po zatrzymaniu Beata Kozidrak została zwolniona do domu. Dziś ma zgłosić się na policję. Ma usłyszeć zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do dwóch lat więzienia.