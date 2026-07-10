Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. „Będzie dożywocie za to”

RMF24

Napięta atmosfera podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył policjantów o to, że są bojówką rządzącej partii, ponieważ nie mógł złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Doszło do przepychanek między zgromadzonymi.

Na Placu Piłsudskiego w Warszawie rano pojawili się nie tylko działacze PiS, ale także przeciwnicy obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Tych ostatnich chroniła policja.

Zespół Antykonfliktowy podczas protestu przed Pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, zdj. Paweł Supernak / PAP

Jak relacjonuje Onet, w pewnym momencie jeden z mężczyzn uderzył innego statywem do robienia zdjęć. Później usiłował oddalić się z miejsca zdarzenia.

Gdy Jarosław Kaczyński chciał złożyć wieniec przed pomnikiem swojego brata, doszło do wymiany zdań między prezesem PiS a policjantami.

Ostatecznie prezes PiS razem z m.in. Antonim Macierewiczem, Zbigniewem Boguckim i Sławomirem Cenckiewiczem złożyli wieniec na chodniku kilka metrów przed pomnikiem.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) przed Pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, zdj. Paweł Supernak / PAP

„Mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii”

Później Kaczyński zabrał głos. Policja ma obowiązek interweniować, a nie interweniuje. Mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją i z tego trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Trzeba będzie budować wszystko od początku, powołując jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana — mówił.

Ci z policji, którzy pozostaną, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki, a tacy jak ci odpowiedzą za to, co robili i trzeba będzie wyjaśnić, czy oni działają sami, czy na zlecenie rosyjskie, czy innego państwa graniczącego z Polską, a to już ciężkie przestępstwo. My zaostrzymy kodeks karny, więc będzie dożywocie za to — kontynuował.

Jak dodał, ma nadzieję, że prokuratura i sądy zakażą przeciwnikom uroczystości zbliżania się do pomnika Lecha Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński, zdj. Paweł Supernak / PAP

Stanowisko policji

W związku z całą sytuacją Komenda Stołeczna Policji wydała oświadczenie. „Wszystkie czynności wykonywane przez funkcjonariuszy realizowane są wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w zgromadzeniach i osobom postronnym” - czytamy we wpisie KSP na platformie X.

„Policja pozostaje formacją apolityczną. Funkcjonariusze realizują swoje ustawowe zadania w sposób bezstronny, kierując się wyłącznie obowiązującymi przepisami prawa oraz oceną sytuacji. Podejmowane decyzje i interwencje nie są uzależnione od poglądów, funkcji, przekonań ani przynależności organizacyjnej osób uczestniczących w tych wydarzeniach” - zapewniają policjanci.

„Komenda Stołeczna Policji stanowczo podkreśla, że rolą Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego, a nie uczestniczenie w sporach o charakterze politycznym lub światopoglądowym” - dodała KSP.