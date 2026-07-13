Autostrada D3 została zamknięta na 5 tygodni. Poważne utrudnienia dla kierowców

RMF24

Kierowcy wybierający się na Słowację muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W niedzielę 12 lipca o godz. 23:00 zamknięty został odcinek autostrady D3 Svrcinovec–Skalite, tuż za przejściem granicznym Zwardoń–Skalite. Utrudnienia potrwają ponad pięć tygodni.

Autostrada D3 zamknięta. Co czeka kierowców?

12 lipca zamknięty został odcinek autostrady D3 Svrcinovec-Skalite. Utrudnienia potrwają ponad pięć tygodni - ponowne otwarcie trasy zaplanowano na poniedziałek 17 sierpnia o godz. 8:00.

To szczególnie dotkliwa wiadomość dla kierowców podróżujących na południe Europy. Po ukończeniu polskiej drogi ekspresowej S1 przejazd do granicy stał się szybki i komfortowy, jednak teraz ruch zostanie zatrzymany po słowackiej stronie.

Remont po niemal 10 latach. Prace w kilku miejscach jednocześnie

Słowacka Narodna Dialnicna Spolocnost (NDS), odpowiednik polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyjaśnia, że odcinek D3 Svrcinovec–Skalite wymaga gruntownej renowacji po blisko 10 latach eksploatacji.

Prace obejmą jednocześnie kilka kluczowych obiektów infrastruktury. Roboty prowadzone będą m.in. na moście Cadecka – najwyższym moście na Słowacji, którego wysokość sięga 84 metrów – oraz w tunelach Svrcinovec i Polana.

„Chcemy jak najefektywniej wykorzystać planowane zamknięcie. Oprócz remontu mostu Čadečka rozpoczniemy również prace konserwacyjne obu tuneli i innych części tego odcinka autostrady. Wykonamy kilka niezbędnych prac jednocześnie i nie będziemy wielokrotnie ograniczać ruchu kierowców w różnych terminach” – wyjaśnia Rastislav Droppa, dyrektor operacyjny i wiceprezes zarządu NDS.

Utrudnienia w szczycie sezonu wakacyjnego

Zamknięcie jednego z głównych korytarzy transportowych łączących Polskę ze Słowacją i krajami Europy Południowej przypada na okres wzmożonego ruchu wakacyjnego. Kierowcy powinni liczyć się z wydłużonym czasem podróży i korzystać z wyznaczonych objazdów oraz tymczasowego oznakowania.

Jeszcze większe problemy czekają przewoźników. Jak poinformowała NDS, wprowadzono całkowity zakaz tranzytu pojazdów ciężarowych alternatywną drogą krajową I/12 na odcinku Skalite–Svrcinovec. Oznacza to, że ciężarówki będą musiały korzystać z innych przejść granicznych, co może przełożyć się na większy ruch i korki w pozostałych punktach na polsko-słowackiej granicy.

Słowacki zarządca dróg apeluje do kierowców o dokładne planowanie podróży, śledzenie bieżących komunikatów i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Nowa S1 po polskiej stronie już gotowa

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że podróż na Słowację będzie znacznie łatwiejsza. W październiku 2025 roku oddano do użytku brakujący odcinek drogi ekspresowej S1 Przybędza-Milówka, znany jako obejście Węgierskiej Górki.

Inwestycja o długości 8,5 km zlikwidowała wieloletnie wąskie gardło na trasie do granicy. W ramach przedsięwzięcia wartego ponad 1,6 mld zł powstało pięć estakad, w tym niemal kilometrowa estakada w Węgierskiej Górce, trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele o łącznej długości przekraczającej 1,8 km.

Dzięki ukończeniu S1 kierowcy bez zatrzymywania dojeżdżają dziś do granicy ze Słowacją. Przez najbliższe tygodnie płynny przejazd zakończy się jednak tuż za przejściem granicznym, gdzie trwa kompleksowy remont autostrady D3.