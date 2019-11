Zarzuty usiłowania zabójstwa ukraińskiego studenta i spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta dwaj mężczyźni podejrzani o dokonanie ataku z użyciem noża. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy, trzymiesięczny areszt.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło przed północą z wtorku na środę w pobliżu akademików na ul. Skarżyńskiego w Krakowie. Policjanci zatrzymali następnego dnia dwóch 19-letnich Ukraińców pracujących w Polsce, podejrzewanych o ten atak. Później doszło także do zatrzymania 21-letniego Ukraińca, który podwiózł ich na miejsce przestępstwa.



Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko, z dotychczasowych ustaleń w śledztwie wynika, że do akademika, w którym mieszkał pokrzywdzony przyjechało dwóch znanych mu mężczyzn, a następnie dokonało jego pobicia.



W trakcie tego pobicia sprawcy mieli posłużyć się nożem, czego skutkiem były doznane przez pokrzywdzonego obrażenia w postaci czterech ran kłutych. Podejrzani częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale pomniejszają swoją rolę w zdarzeniu - powiedział prok. Hnatko.



Pokrzywdzony - ugodzony nożem m.in. w klatkę piersiową w okolice lewego płuca - został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Do tej pory przesłuchano świadków zdarzenia. W szpitalu doszło również do przesłuchania zaatakowanego Ukraińca.



Trzeci z zatrzymanych przez policjantów Ukraińców, który podwiózł podejrzanych o atak na miejsce zdarzenia, został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.