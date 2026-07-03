RMF24

„(...) Zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart” - napisał Andrzej Duda po fali krytyki dotyczącej jego spotkania z szefem Agencji Uzbrojenia, na które przybył z założycielem fintechu ZEN.com, którego działalności przygląda się prokuratura.

Były prezydent: Wizyta nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym

Dziś po południu były prezydent Andrzej Duda odniósł się do fali krytyki, która spadła na niego po - jak określił premier Donald Tusk - „nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia”.

„Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać?

Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart. Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewniścią nie interesy Polski i Polaków. Przecież „lotnisko jest w Berlinie”!„ - napisał były prezydent Andrzej Duda (pis. oryg.).

Czy były prezydent lobbował na rzecz ZEN.com?

Były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Arturem Kuptelem. Rozmowa dotyczyła bezzałogowych dronów dla polskiej armii.

Andrzej Duda przybył jednak na spotkanie nie sam, a z założycielem fintechu ZEN.com, Dawidem Rożkiem, którego działalności przygląda się prokuratura. Ponadto Duda od października 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.com. Informowała o tym „Rzeczpospolita”. Generał Kuptel wyprosił biznesmena i prowadził rozmowę tylko z byłym prezydentem. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach, a wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że do niej doszło.

Premier Tusk: Niedopuszczalne

Premier Donald Tusk ocenił spotkanie Andrzeja Dudy z gen. Arturem Kuptelem jako „niedopuszczalne”.

To, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm ubiegających się o państwowe kontrakty w związku z planami budowy fabryki produkującej rakiety na ukraińskiej licencji, jest niedopuszczalne. Mam na myśli jego lobbystyczną wizytę w Agencji Uzbrojenia – to są praktyki, których nie powinno być - powiedział premier.

Postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.com

W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.com. Jak poinformowano, dotyczy ono „udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe”.

Według mediów UAB ZEN.com to spółka założona na Litwie przez Polaków. Jak wynika z opublikowanego w kwietniu materiału portalu tvn24, ZEN.com jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy i działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów.