Algorytm wpływa na los więźniów? Ministerstwo nie chce ujawnić, jak działa

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Nowoczesny system informatyczny ma wpływ na to, czy skazany wyjdzie na przepustkę lub zostanie warunkowo zwolniony. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce ujawnić, jak on działa – pisze w poniedziałek „Rzeczpospolita”.

Program, o którym mowa to Pogłębiony System Oceny Ryzyka Recydywy (PSORR). Według „Rzeczpospolitej” automatycznie generuje on raport mający zobiektywizować prognozę kryminologiczno-społeczną sporządzaną wcześniej przez wychowawcę więziennego.



Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart po wdrożeniu rozwiązania mówiła o „skoku w przyszłość”, jednak eksperci, z którymi rozmawiał dziennik, wskazują na brak przejrzystości systemu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka interweniuje

Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla w rozmowie z „Rz”, że narzędzie mogące wpływać na sytuację skazanego powinno być oparte na danych, testowane, regularnie oceniane i umożliwiać weryfikację wyników. W grudniu 2025 r. fundacja wystąpiła do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o udostępnienie m.in. kodu źródłowego PSORR, listy uwzględnianych czynników i ich wag oraz ekspertyz wykorzystanych przy opracowaniu programu. Resort odmówił, dlatego HFPC zaskarżyła tę decyzję do sądu administracyjnego.



Z kolei cytowany przez dziennik sędzia Tomasz Huminiak, przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Opolu, zaznacza, że raport nie wiąże sądu i powinien być traktowany krytycznie. Zwraca uwagę na przypadki, gdy system wskazuje negatywną prognozę, a dyrektor zakładu karnego wydaje opinię pozytywną.



Kolejna rozmówczyni „Rz”, adwokatka z Katowic Monika Gorząch kwestionuje natomiast skalę oceny ryzyka recydywy, wynoszącą od 20 do 100 proc. Jak podkreśla, pracuje również z osadzonymi, w przypadku których ryzyko powrotu do przestępstwa uważa za zerowe.